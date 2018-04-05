Мы не хотим новой холодной войны, – генсек НАТО об отношениях с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не заинтересован в том, чтобы втягиваться в новую гонку вооружений с Россией.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Нам не нужна новая гонка вооружений. Мы фокусируем внимание на то, как мы можем ответить (на действия России, – 24) Решительным, жестким и предсказуемым, но в то же время выверенным оборонным способом,

– сказал он на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Оттаве.

В ответ на вопрос, планирует ли НАТО вводить новые санкции против России в связи с "делом Скрипаля" генсек заявил, что "НАТО не хочет новой холодной войны". При этом он отметил: "Мы продолжим стремиться к установлению более конструктивных отношений с Россией ... Мы не пытаемся ее изолировать".

Вместе с тем руководитель альянса сообщил, что блок будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений на границе с прибалтийскими странами.

Он признал, что Россия имеет право проводить учения на своей территории, однако отметил, что силы альянса "будут сохранять бдительность и повышать боеготовность" в регионе.