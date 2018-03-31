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Сколько еще продлится противостояние между Россией и Украиной: прогноз от Запада

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Противостояние между Украиной и Россией
Противостояние между Украиной и Россией / Фото из свободных сетей

Генералы высоких чинов в странах НАТО убеждены, что противостояние между Украиной и Россией продлится не менее 50 лет. При этом в Европе рассматривают Украину как поле боя между Западом и Россией.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Я только что вернулся с конференции по международной безопасности в Вильнюсе. И ее участники, в том числе западные генералы, настроены на то, что противостояние с Россией продлится еще два поколения, то есть лет 50", – говорится в колонке Фельгенгауэра.

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В зале присутствовали литовские кадеты. И трехзвездочный генерал Бен Ходжес, командовавший американскими войсками в Европе, а сейчас в отставке, говорит, что эти кадеты будут уходить на пенсию генералами, а противостояние с Россией продолжится,
– добавил российский военный обозреватель.

Фельгенгауэра добавил, что в Европе рассматривают Украину как поле боя между Западом и Россией.

"Они настроены на долгую холодную войну. И Украина в ее переднем фронте для Европы, вроде Западного Берлина. Или даже хуже того – вроде Вьетнама или Афганистана. Такое поле боя группировок", – резюмировал обозреватель.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Европа Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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