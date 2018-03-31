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Скільки ще триватиме протистояння між Росією та Україною: прогноз від Заходу

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Протистояння між Україною та Росією
Протистояння між Україною та Росією / Фото з вільних мереж

Генерали високих чинів у країнах НАТО переконані, що протистояння між Україною та Росією триватиме не менше 50 років. При цьому в Європі розглядають Україну, як поле бою між Заходом і Росією.

Про це у своїй колонці на "Апострофі" написав російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

"Я тільки-но повернувся з конференції з міжнародної безпеки у Вільнюсі. І її учасники, в тому числі західні генерали, налаштовані на те, що протистояння з Росією триватиме ще два покоління, тобто років 50", – мовиться у колонці Фельгенгауера.

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У залі були присутні литовські кадети. І тризірковий генерал Бен Ходжес, який командував американськими військами в Європі, а зараз у відставці, каже, що ці кадети йтимуть на пенсію генералами, а протистояння з Росією продовжиться,
– додав російський військовий оглядач.

Фельгенгауера додав, що у Європі розглядають Україну, як поле бою між Заходом і Росією.

"Вони налаштовані на довгу холодну війну. І Україна на її передньому фронті для Європи, на кшталт Західного Берліна. Або навіть гірше того – на кшталт В'єтнаму або Афганістану. Таке поле бою угруповань", – резюмував оглядач.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Європа НАТО
Джерело: 24 Канал
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