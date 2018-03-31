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У Росії найближчим часом нічого доброго не відбудеться, – російський поет

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Андрій Орлов (Орлуша)
Андрій Орлов (Орлуша) / Фото з вільних мереж

Під час нового президентства Володимира Путіна в Росії не відбудеться "нічого хорошого". А "вистрибування цієї території у сторону свободи – випадковість".

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив російський поет Андрій Орлов (Орлуша).

"На нас чекає слово з шести букв, яке не вітається в українському російськомовному сегменті інтернету, але римується з прізвищем російського віце-прем'єра Голодець. Перша літера – як перша літера прізвища президента РФ. З другої літери починається найпоширеніше російське прізвище (Іванов, – ред.). З третьої літери починається слово "знання", а три останні літери – такі ж, як три останніх літери у прізвищі Голодець", – розповів російський поет.

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При цьому Орлов зазначив, що у Росії в цьому сенсі "жодних шансів".

Все просто. Не треба сподіватися. Тут найближчим часом нічого доброго не відбудеться. Можуть бути зняті кимось хороші фільми, можуть бути кимось написані хороші книги або хороші вірші, але все це буде при дуже поганому русі в дуже погане місце. При цьому я не песиміст, а оптиміст,
– наголосив поет.

Він також висловив переконання, що все події, які відбувається у Росії є закономірними.

"Тобто те, що відбувалося в останні 10 чи 100 років, показує, що тимчасове вистрибування цієї території в сторону свободи – випадковість. Це як поїздка на дачу, де можна подихати свіжим повітрям, а потім знову повернутися назад у прокурену кімнату пити самогон", – зробив порівняння Орлов.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини культури
Джерело: 24 Канал
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