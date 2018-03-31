В России в ближайшее время ничего хорошего не произойдет, – русский поэт

Во время нового президентства Владимира Путина в России не произойдет "ничего хорошего". А "выпрыгивание этой территории в сторону свободы – случайность".

Такое мнение в интервью УНИАН высказал российский поэт Андрей Орлов (Орлуша).

"На нас ждет слово из шести букв, которое не приветствуется в украинском русскоязычном сегменте интернета, но рифмуется с фамилией российского вице-премьера Голодец. Первая буква – первая буква фамилии президента РФ. Со второй буквы начинается самая распространенная русская фамилия (Иванов, – ред.). С третьей буквы начинается слово "знание", а три последние буквы– такие же, как три последние буквы в фамилии Голодец", – рассказал российский поэт.

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При этом Орлов отметил, что в России в этом смысле "никаких шансов".

Все просто. Не надо надеяться. Здесь в ближайшее время ничего хорошего не произойдет. Могут быть сняты кем-то хорошие фильмы, могут быть кем-то написаны хорошие книги или хорошие стихи, но все это будет при очень плохом движении в очень плохое место. При этом я не пессимист, а оптимист,

– отметил поэт.

Он также выразил убеждение, что все события, которые происходит в России закономерны.

"То есть то, что происходило в последние 10 или 100 лет, показывает, что временное выпрыгивание этой территории в сторону свободы – случайность. Это как поездка на дачу, где можно подышать свежим воздухом, а затем снова вернуться обратно в прокуренную комнату пить самогон", – сделал сравнение Орлов.