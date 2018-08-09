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Мы почувствовали ответственность за его жизнь, – француз о спасении ребенка на Черкасщине

92 Читати новину українською

На Черкасщине граждане Франции спасли жизнь 6-летнему мальчику, что чуть не утонул в пруду. Иностранцы, приехавшие в Украину в командировку, случайно оказались возле водоема. Вдруг увидели ребенка, что тонет.

Без всяких размышлений мужчины бросились на помощь. Теперь же благодаря им 6-летний Богдан празднует свой второй день рождения.

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"Времени волноваться и думать не было, мы одетые, с телефонами прыгнули в реку, потому что там был ребенок. Мы чувствовали ответственность за его жизнь. Это высшие силы нам помогли оказаться возле этого пруда, чтобы дать вторую жизнь мальчику", – рассказал француз Бенуа Моро.

Мальчик сутки провел в реанимации, еще два дня в детском отделении. Сейчас Богданчик уже дома. Только здесь признался бабушке, что вместе с сестрой без разрешения пошли на улицу, а потом начали играть у пруда.


Иностранцы, которые спасли ребенка

Проведать мальчика приехал и его спаситель Бенуа Моро. Родные не знают как благодарить спасителя. Бенуа пообещал, если Богданчик будет хорошо себя вести, во время каждой командировки в Украину будет приходить к нему в гости.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными на воде. Ведь в этом году на водоемах страны уже погибли почти 800 человек, среди которых 80 детей.

Теги: Новости Украины Новости Франции Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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