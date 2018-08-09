Ми відчули відповідальність за його життя, – француз про порятунок дитини на Черкащині

На Черкащині громадяни Франції зберегли життя 6-річному хлопчику, що мало не потонув у ставку. Іноземці, що приїхали до України у відрядження, випадково опинилися біля водойми. Аж раптом побачили дитину, що тоне.

Без жодних роздумів чоловіки кинулися на допомогу. Тепер же, завдяки їм, 6-річний Богдан святкує свій другий День народження.

Читайте також: 4 рятувальників постраждало під час гасіння небезпечних ємностей на Харківщині

"Часу хвилюватися і думати не було, ми одягнені, з телефонами стрибнули в річку, бо там була дитина. Ми відчували відповідальність за його життя. Це вищі сили нам допомогли опинитися біля цього ставка, щоб дати друге життя хлопчику", – розповів француз Бенуа Моро.

Хлопчик добу пробув у реанімації, ще два дні в дитячому відділенні. Нині Богданчик уже вдома. Тільки тут зізнався бабусі, що разом із сестрою без дозволу пішли на вулицю, а потім почали гратися біля ставка.



Іноземці, які врятували дитину

Провідати малого приїхав і його рятівник Бенуа Моро. Рідні ж не знають, як дякувати спасителю. Бенуа пообіцяв, якщо Богданчик буде добре поводитися під час кожного відрядження до України буде приходити до нього в гості.

Рятувальники ж закликають українців бути обережнішими на воді. Адже цього року на водоймах країни уже загинули вже майже 800 людей, серед яких 80 дітей.