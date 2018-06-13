Мы получаем огромные кредиты под ноль процентов, – Козак рассказал о займах Украины

Финансовый эксперт Тарас Козак объяснил ситуацию с украинскими долгами. Он утверждает, что все страны берут в долг и живут в долг, и это вполне обычное явление мировой экономики.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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Козак считает, что решение европейского сообщества о потенциальной возможности предоставления Украине следующего кредита в размере одного миллиарда евро – это очень выгодное для Украины соглашение – и экономически, и политически.

Евросообщество ставит политические и экономические требования для кредита. В частности, эти средства Украина получит только в том случае, если будет продолжать сотрудничество с МВФ, а это зависит от того, выполнит ли наше государство свои обязательства перед Международным валютным фондом, среди которых борьба с коррупцией, пенсионная реформа, и ряд других реформ ,

– подчеркнул Тарас Козак.

Эксперт отметил, что средства от европейского сообщества выдаются под ставку EURIBOR – это ставка, по которой самые надежные банки Европы кредитуют друг друга. Она отрицательная – минус 0,2%. И заявил: "Украину кредитуют, добавляя к ставке EURIBOR 0,2%".

Фактически, мы получаем огромные средства, ориентировочно, на 15 – 20 лет практически бесплатно, и при этом еще должны выполнять антикоррупционные действия, принимать антикоррупционные законы и реформировать нашу экономику,

– объяснил Тарас Козак.

Финансовый аналитик добавил, что кроме этого нужно выполнить обязательства по кредитам, которые наша страна принимала раньше, ведь эти средства – дороже, а у Украины немного дешевых займов. "Дешевые займы мы получаем от МВФ – 1,5% в год, гарантированные США под 1% в год, и от евросообщества. Другие средства, коммерческие займы в банках, мы берем под 7-8, а иногда и 9%. Этот процент высокий, потому что мы – ненадежные", – сказал он.

Не так важно, сколько мы должны денег, важно – сколько стоит обслуживание этого долга,

– подытожил Тарас Козак.

К слову, накануне Тарас Козак отмечал, что экономика Украины растет быстрее, чем растут украинские долги, да и вообще – жизнь в стране зависит не только от суммы долга.