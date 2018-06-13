Ми отримуємо величезні кредити під нуль відсотків, – Козак розповів про позики України

Фінансовий експерт Тарас Козак пояснив ситуацію з українськими боргами. Він стверджує, що усі країни беруть в борг і живуть в борг, і це цілком звичне явище світової економіки.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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Козак вважає, що рішення євроспільноти про потенційну можливість надання Україні наступного кредиту у розмірі одного мільярда євро – це дуже вигідна для України угода – і економічно, і політично.

Євроспільнота ставить політичні й економічні вимоги для кредиту. Зокрема, ці кошти Україна отримає тільки у тому випадку, якщо буде продовжувати співпрацю з МВФ, а це залежить від того, чи виконає наша держава свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, серед яких боротьба з корупцією, пенсійна реформа, і низка інших реформ,

– підкреслив Тарас Козак.

Експерт зазначив, що кошти від євроспільноти видаються під ставку EURIBOR – це ставка, за якою найнадійніші банки Європи кредитують один одного. Вона від'ємна – мінус 0,2%. І заявив: "Україну кредитують, додаючи до ставки EURIBOR 0,2%".

Фактично, ми отримуємо величезні кошти, орієнтовно, на 15 – 20 років практично безкоштовно, і при цьому ще мусимо виконувати антикорупційні дії, ухвалювати антикорупційні закони і реформувати нашу економіку,

– пояснив Тарас Козак.

Фінансовий аналітик додав, що окрім того треба виконати зобов'язання за кредитами, які наша країна брала раніше, адже ці кошти – дорожчі, а в України небагато дешевих позик. "Дешеві позики ми отримуємо від МВФ – 1,5% на рік, гарантовані США під 1% на рік, і від євроспільноти. Інші кошти, комерційні позики, у банках, ми беремо під 7-8, а іноді й 9%. Цей відсоток високий, бо ми – ненадійні", – сказав він.

Не так важливо, скільки ми винні грошей, важливо – скільки коштує обслуговування цього боргу,

– підсумував Тарас Козак.

До слова, напередодні Тарас Козак зазначав, що економіка України зростає швидше, ніж зростають українські борги, та й загалом – життя в країні залежить не тільки від суми боргу.