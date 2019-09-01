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      Мы прибьем "контрабас": Зеленский рассказал когда закончится реформа таможни

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      Владимир Зеленський
      Владимир Зеленський / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что к концу 2019 проблемы с контрабандой на украинской таможне будут полностью решены.

      Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН отметив, что как на таможне так и на границе "очень сильно уменьшился уровень контрабанды".

      Читайте также: Нефедов назвал главные приоритеты таможни на 2020 год

      Так, остановили большое количество контрабанды. Мы закончим контрабанду, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Мы это все сделаем. Это будет в течение... думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас",
      – подчеркнул президент.

      Владимир Зеленский также отметил, что все боятся и не знают, куда нести взятки.

      "Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что я - есть приколы в Facebook – я сразу звоню Баканов. Так, сразу же звоню Баканов – здесь нет проблем", – сказал Зеленский.

      К слову, ранее руководитель вновь Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал 24 канала о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте здесь.

      Что говорит Нефедов о борьбе с контрабандой?Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал, что схем по контрабанде – очень много, и именно поэтому методы борьбы должны быть методами комбинации.

      С контрабандой можно бороться следующими способами:
      – IT-средства, например, прослеживаемости продукции;
      – технические средства: сканеры, автоматические весы, системы распознавания лиц и так далее.
      – обмен информацией, чтобы из Польши не выезжали айфоны, а в Украину не въезжала через 20 метров керамическая плитка,
      – принятие законодательства о так называемом NCTS – совместном транзите (транзитная декларация, имеющая одинаковую ценность для разных стран).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Контрабанда Государственная таможенная служба
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