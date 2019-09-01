Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что к концу 2019 проблемы с контрабандой на украинской таможне будут полностью решены.

Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН отметив, что как на таможне так и на границе "очень сильно уменьшился уровень контрабанды".

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Так, остановили большое количество контрабанды. Мы закончим контрабанду, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Мы это все сделаем. Это будет в течение... думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас",

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также отметил, что все боятся и не знают, куда нести взятки.

"Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что я - есть приколы в Facebook – я сразу звоню Баканов. Так, сразу же звоню Баканов – здесь нет проблем", – сказал Зеленский.

К слову, ранее руководитель вновь Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал 24 канала о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте здесь.

Что говорит Нефедов о борьбе с контрабандой?Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал, что схем по контрабанде – очень много, и именно поэтому методы борьбы должны быть методами комбинации.



С контрабандой можно бороться следующими способами:

– IT-средства, например, прослеживаемости продукции;

– технические средства: сканеры, автоматические весы, системы распознавания лиц и так далее.

– обмен информацией, чтобы из Польши не выезжали айфоны, а в Украину не въезжала через 20 метров керамическая плитка,

– принятие законодательства о так называемом NCTS – совместном транзите (транзитная декларация, имеющая одинаковую ценность для разных стран).