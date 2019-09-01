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      Ми приб'ємо "контрабас": Зеленський розповів коли закінчиться реформа митниці

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що до кінця 2019 року проблеми з контрабандою на українській митниці буде повністю вирішено.

      Про це глава держави розповів у інтерв'ю ТСН зазначивши, що як на митниці так і на кордоні "дуже сильно зменшився рівень контрабанди".

      Читайте також: Нефьодов назвав головні пріоритети митниці на 2020 рік

      Так, зупинили велику кількість контрабанди. Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформована митна служба і податкова. Ми це все зробимо. Це буде впродовж... думаю, до кінця 2019 року. Ми приб’ємо "контрабас",
      – наголосив президент.

      Володимир Зеленський також зазначив, що всі бояться, і не знають, куди нести хабарі.

      "Ми отримуємо тисячі меседжів з приводу, ну візьміть, ну підіть. Всі бояться, зі мною не говорять, просто знають, що я – є приколи в Facebook – я одразу дзвоню Баканову. Так, одразу ж дзвоню Баканову – тут немає проблем", – сказав Зеленський.

      До слова, раніше керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів 24 каналу про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України. Детальніше – читайте тут.

      Що каже Нефьодов про боротьбу з контрабандою?Керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, що схем з контрабанди – дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації.

      З контрабандою можна боротися такими способами:
      IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції;
      технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі.
      обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка,
      прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит (транзитна декларація, яка має однакову цінність для різних країн).

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      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба Контрабанда Володимир Зеленський
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