Нефьодов озвучив головні методи боротьби з контрабандою

Керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України.

Про це він зазначив у програмі "Що це було" на 24 каналі з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською.

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За словами Нефьодова, схем з контрабанди – дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації.

Це IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції. Це технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі. Це обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка,

– наголосив Нефьодов.

Також він наголосив, що необхідним є прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит.

Це спільна транзитна декларація, коли один папірчик має однакову цінність і для Португалії, і для Польщі, і для України,

– пояснив керівних митної служби.

Нефьодов додав. що так само можна закупити сканери, хоча це "роблять" ще з 2016 року, але їх досі немає. Вони величезні та можуть "просвітити" фуру та показати, що там всередині.

Як в Україні з'явилася Державна митна служба?

► 18 грудня 2018 року Кабмін ухвалив Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби.

► 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення, яким було розділено ДФС на дві окремі структури.

► 20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Після перемоги у фінальному етапі конкурсу КабМін призначив на посаду голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 5 липня.

► 16 липня Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі.

Що відомо про Максима Нефьодова?

► Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.

► До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity.

► Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".