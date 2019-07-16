Мін'юст зареєстрував нову Державну митну службу

Державний реєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі.

Про це повідомив новий керівник української митниці Максим Нефьодов. На своїй посаді обіцяє запровадити аналогічну цифрову систему. Яка усуне людський фактор на митниці та зробить стягнення митних зборів прозорими.

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У такий спосіб Україні вдасться побороти корупцію та контрабанду.

Одні з можливостей для покращення роботи – це інтеграція всіх митниць в єдину юридичну особу. І визначення того, на кого ми власне маємо зосереджувати зусилля по перевірці,

– заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, через корупцію на митниці український бюджет щороку недоотримує від двох до п'яти мільярдів доларів. Натомість ми позичаємо ці гроші у МВФ.

Що відомо про Максима Нефьодова?У попередні чотири роки працював заступником міністра економічного розвитку і торгівлі. Під його патронацією докорінного реформування зазнала, зокрема, сфера Державних закупівель та була запущена приватизація малих підприємств через систему ProZorro та ProZorro.Продажі.

Як в Україні знову з'явилася Державна митна служба?У грудні 2018 року уряд вирішив розділити Державну фіскальну службу на 2 окремі структури: Державну митну та Державну податкову служби. У березні 2019 року стартував конкурс на посади голів нових служб. Так, податкову очолив юрист Сергій Верланов, а митну – Максим Нефьодов.



Державна митна та податкові служби існували в Україні до 2012 року. Того року ці служби реорганізували і створили єдиний орган – Міністерство доходів і зборів. Воно проіснувало 2 роки і було реорганізоване у Державну фіскальну службу.