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Мы против сплачиваться вокруг фамилий, – эксперт об объединении оппозиции и демократов

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Удастся ли демократическим силам договориться с оппозиционными политиками выдвинуть единого кандидата на выборы в парламент – смотрите в интервью 24 канала с руководителем молодежного крыла партии "Народный контроль" Андреем Ткачуком.

– "Народный контроль" последовательно выступает за объединение оппозиционных политических сил. Еще весной мы создали "Платформу народного доверия" – объединение партий, куда и приглашаем другие политические силы. Мы пришли к мысли, что все эти блоки, объединения – это все очень сложно. Людям просто надо понимать, что в стране наконец-то есть какое-то объединение, взаимопонимание. Мы за Европу, за НАТО, за антикоррупционную работу.

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– Нас объединяют какие-то общие вещи. Например, на прошлой неделе под Верховной Радой состоялась большая акция за изменение избирательного кодекса – за отмену "мажоритарки" Януковича и уже идти по новым правилам, по открытым спискам. Эта акция за изменения собрала более трех тысяч человек из 20 политических партий и общественных организаций. Это один из принципов, который нас объединяет. Нас объединяют и другие какие-то вещи. Так почему же не попытаться объединиться вокруг этих принципов?

– Речь не идет о фамилии. Мы против того, чтобы объединяться вокруг фамилии Добродомов, вокруг названия партии "Народный контроль". Нет. Это должно быть нечто совершенно новое, созданное из разных партий и организаций. У этого есть шанс. Каждый просто должен отбросить амбиции и действовать по "постмайдановским принципам".

Больше – смотрите в интервью.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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