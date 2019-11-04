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      Мы решили не ходить на каналы олигархов, – Супрун

      58 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что украинские ток-шоу обычно является рекламой для политиков или самопиаром для ведущего.

      Об этом она сказала в интервью 24 каналу. По ее словам, вместо того, чтобы появляться на телевидении, она решили активнее заниматься социальными медиа, общением через фейсбук, ютуб и мессенджеры.

       К слову: Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

      "У нас был выбор: ходить на все телеканалы или писать о тех вещах, которые важны, не концентрируясь на лице Супрун, а в общем – на трансформации системы здравоохранения. Также мы имели правило – не ходить на каналы олигархов", – пояснила Супрун.

      Она считает, что людям не интересно постоянно видеть какое-то конкретное лицо на телевидении.

      На вопрос, приглашали ли ее олигархические телеканалы на какие-то ток-шоу, Супрун ответила: "Да, уже когда Шустер начал свою программу, то даже на его первый эфир меня пригласили. И к нам часто поступают запросы и приглашения принять участие в программах. Но мы решили, что будем не спорить и не ходить на такие программы, которые на самом деле не дают много пользы".

      Полное интервью с Ульяной Супрун читайте на сайте 24 канала в 18:00. Не пропустите!

      супрун
      Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

      Что известно о работе Ульяны Супрун в Минздраве?
      Ульяна Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала немало, в частности, запустила реформирование медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:

      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Медиа Здоровье Ульяна Супрун Савик Шустер Журналисты Министерство здравоохранения Украины
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