Мы решили не ходить на каналы олигархов, – Супрун

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что украинские ток-шоу обычно является рекламой для политиков или самопиаром для ведущего.

Об этом она сказала в интервью 24 каналу. По ее словам, вместо того, чтобы появляться на телевидении, она решили активнее заниматься социальными медиа, общением через фейсбук, ютуб и мессенджеры.

К слову: Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

"У нас был выбор: ходить на все телеканалы или писать о тех вещах, которые важны, не концентрируясь на лице Супрун, а в общем – на трансформации системы здравоохранения. Также мы имели правило – не ходить на каналы олигархов", – пояснила Супрун.

Она считает, что людям не интересно постоянно видеть какое-то конкретное лицо на телевидении.

На вопрос, приглашали ли ее олигархические телеканалы на какие-то ток-шоу, Супрун ответила: "Да, уже когда Шустер начал свою программу, то даже на его первый эфир меня пригласили. И к нам часто поступают запросы и приглашения принять участие в программах. Но мы решили, что будем не спорить и не ходить на такие программы, которые на самом деле не дают много пользы".

Полное интервью с Ульяной Супрун читайте на сайте 24 канала в 18:00. Не пропустите!



Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

Что известно о работе Ульяны Супрун в Минздраве?

Ульяна Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала немало, в частности, запустила реформирование медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:



– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.