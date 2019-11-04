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      Ми вирішили не ходити на канали олігархів, – Супрун

      280 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що українські ток-шоу зазвичай є рекламою для політиків або самопіаром для ведучого.

      Про це вона сказала в інтерв'ю 24 каналу. За її словами, замість того, щоб з’являтися на телебаченні, вона вирішили активніше займатися соціальними медіа, спілкуванням через фейсбук, ютуб та месенджери.

      До слова: Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році

      "У нас був вибір: ходити на всі телеканали або писати про ті речі, що є важливими, не концентруючись на особу Супрун, а у загальному – на трансформацію системи охорони здоров’я. Також ми мали правило – не ходити на канали олігархів", – пояснила Супрун.

      Вона вважає, що людям не цікаво постійно бачити якусь конкретну особу на телебаченні.

      На запитання, чи олігархічні телеканали запрошували її на якісь ток-шоу, Супрун відповіла: "Так, вже коли Шустер розпочав свою програму, то навіть на його перший ефір мене запросили. І до нас часто надходять запити та запрошення взяти участь у програмах. Але ми вирішили, що будемо не сперечатися і не ходити на такі програми, які насправді не дають багато користі".

      Повне інтерв'ю з Уляною Супрун читайте на сайті 24 каналу о 18:00. Не пропустіть! 

      супрун
      Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про роботу Уляни Супрун у МОЗ? Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало, зокрема, запустила реформування медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Медіа Уляна Супрун Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Журналісти Савік Шустер
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