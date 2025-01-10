Ворог продовжує активні наступальні операції на багатьох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Що допомагає росіянам просуватися на Донеччині: генерал армії у відставці назвав 2 фактори

Як змінилася лінія фронту 9 січня

За даними OSINT-аналітиків з DeepState, Україна втратила контроль над шістьма населеними пунктами. До рук окупантів перейшли Петропавлівка, Воздвиженка, Солоне, Новоіванівка, Леонідово, та Олександрія.

Агресор також має успіх біля Западного, Курахового, та Ясеневого.

Інтерактивна мапа DeepState

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Росія майже повністю захопила Курахове в центральній частині Донеччини. Росія продовжує концентрувати свої атаки на центральній частині Донецької області.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний припустив, що ворог може вдатися до лобового штурму Покровська. Головна проблема українських сил, за його словами, не тільки на Покровському напрямку, а в цілому на всій лінії фронту, – нестача людей.