Враг продолжает активные наступательные операции на многих направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как изменилась линия фронта 9 января

По данным OSINT-аналитиков из DeepState, Украина потеряла контроль над шестью населенными пунктами. В руки оккупантов перешли Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Новоивановка, Леонидово, и Александрия.

Агрессор также имеет успех у Западного, Курахово, и Ясенево.

Интерактивная карта DeepState

Напомним, британская разведка сообщила, что Россия почти полностью захватила Курахово в центральной части Донецкой области. Россия продолжает концентрировать свои атаки на центральной части Донецкой области.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный предположил, что враг может прибегнуть к лобовому штурму Покровска. Главная проблема украинских сил, по его словам, не только на Покровском направлении, а в целом на всей линии фронта, – нехватка людей.