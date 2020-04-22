Мы с президентом советуемся по многим вопросам, – Шмыгаль об отношениях с Зеленским

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что правительство всегда выполняет свои полномочия, предоставленные Конституцией. Однако политик признался, что советуется с президентом Владимиром Зеленским по многим вопросам.

Премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" отметил, что в этом "нет секретов".

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Политик напомнил, что в Украине сложилась уникальная ситуация, когда в парламенте есть так называемое монобольшинство.

Шмыгаль добавил, что именно президент является лидером партии, имеющей большинство в парламенте. И вся вертикаль власти выполняет предвыборные обещания партии и президента.

Они лежат в той же плоскости, котороя и меня как руководителя правительства вдохновляет и удовлетворяет,

– сказал Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль 4 марта стал премьер-министром Украины вместо Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль был вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.

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Заметим, что 21 апреля прошел год с тех пор Владимир Зеленский стал украинским президентом. Анализ его работы – читайте в материале 24 канала.