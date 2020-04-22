Мы с президентом советуемся по многим вопросам, – Шмыгаль об отношениях с Зеленским
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что правительство всегда выполняет свои полномочия, предоставленные Конституцией. Однако политик признался, что советуется с президентом Владимиром Зеленским по многим вопросам.
Премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" отметил, что в этом "нет секретов".
Кстати Год президентства Зеленского – как изменились социальные показатели: инфографика
Политик напомнил, что в Украине сложилась уникальная ситуация, когда в парламенте есть так называемое монобольшинство.
Шмыгаль добавил, что именно президент является лидером партии, имеющей большинство в парламенте. И вся вертикаль власти выполняет предвыборные обещания партии и президента.
Они лежат в той же плоскости, котороя и меня как руководителя правительства вдохновляет и удовлетворяет,
– сказал Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль 4 марта стал премьер-министром Украины вместо Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль был вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.
Смотрите видео: кто Денис Шмыгаль
Заметим, что 21 апреля прошел год с тех пор Владимир Зеленский стал украинским президентом. Анализ его работы – читайте в материале 24 канала.
Читайте также
-
Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгалясегодня , 09:56
-
Прогноз погоды на 22 апреля: будет прохладно и ветрено, дождливо в центре и на западесегодня , 09:15
-
Рада 24 апреля может провести сразу два заседания, – Кравчуксегодня , 11:02
-
Правительство не планирует содействовать заробитчанам вернуться на работу за рубежсегодня , 10:57
-
Курс валют на 22 апреля: доллар минимально подорожал, цена евро – упаласегодня , 08:30
-
Следующие 2 года будем жить в условиях противостояния COVID-19, – Шмыгальсегодня , 09:00