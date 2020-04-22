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      Мы с президентом советуемся по многим вопросам, – Шмыгаль об отношениях с Зеленским

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      Шмыгаль рассказал об отношениях с Зеленским / Пресс-служба Кабмина

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что правительство всегда выполняет свои полномочия, предоставленные Конституцией. Однако политик признался, что советуется с президентом Владимиром Зеленским по многим вопросам.

      Премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" отметил, что в этом "нет секретов".

      Кстати Год президентства Зеленского – как изменились социальные показатели: инфографика

      Политик напомнил, что в Украине сложилась уникальная ситуация, когда в парламенте есть так называемое монобольшинство.

      Шмыгаль добавил, что именно президент является лидером партии, имеющей большинство в парламенте. И вся вертикаль власти выполняет предвыборные обещания партии и президента.

      Они лежат в той же плоскости, котороя и меня как руководителя правительства вдохновляет и удовлетворяет,
      – сказал Денис Шмыгаль.

      Денис Шмыгаль 4 марта стал премьер-министром Украины вместо Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль был вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.

      Смотрите видео: кто Денис Шмыгаль

      Заметим, что 21 апреля прошел год с тех пор Владимир Зеленский стал украинским президентом. Анализ его работы – читайте в материале 24 канала.


      Главные победы Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Слуга народа Владимир Зеленский Правительство Шмыгаля
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