Ми з президентом радимося по багатьох питаннях, – Шмигаль про стосунки із Зеленським

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що уряд завжди виконує свої повноваження, надані Конституцією. Однак політик зізнався, що радиться з президентом Володимиром Зеленським по багатьох питаннях.

Прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна" зазначив, що у цьому "немає секретів".

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Політик нагадав, що в Україні склалася унікальна ситуація, коли в парламенті є так звана монобільшість.

Шмигаль додав, що саме президент є лідером партії, яка має більшість в парламенті. І вся вертикаль влади виконує передвиборчу програму і обіцянки партії і президента.

Вони лежать в тій площині, яка і мене, як керівника уряду, надихає і задовольняє,

– сказав Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.

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Зауважимо, що 21 квітня минув рік відколи Володимир Зеленський став українським президентом. Аналіз його роботи – читайте у матеріалі 24 каналу.