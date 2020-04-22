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      Ми з президентом радимося по багатьох питаннях, – Шмигаль про стосунки із Зеленським

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      Шмигаль розповів про стосунки із Зеленським / Пресслужба Кабміну

      Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що уряд завжди виконує свої повноваження, надані Конституцією. Однак політик зізнався, що радиться з президентом Володимиром Зеленським по багатьох питаннях.

      Прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна" зазначив, що у цьому "немає секретів".

      До речі Рік президентства Зеленського – як змінилися соціальні показники: інфографіка

      Політик нагадав, що в Україні склалася унікальна ситуація, коли в парламенті є так звана монобільшість.

      Шмигаль додав, що саме президент є лідером партії, яка має більшість в парламенті. І вся вертикаль влади виконує передвиборчу програму і обіцянки партії і президента.

      Вони лежать в тій площині, яка і мене, як керівника уряду, надихає і задовольняє,
      – сказав Денис Шмигаль.

      Денис Шмигаль 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.

      Дивіться відео: хто такий Денис Шмигаль

      Зауважимо, що 21 квітня минув рік відколи Володимир Зеленський став українським президентом. Аналіз його роботи – читайте у матеріалі 24 каналу.


      Головні перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Уряд Шмигаля Денис Шмигаль
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