Мы следим за вами, – британским военным угрожают российские боты

Российские киберагенты рассылают угрозы британским военным НАТО, которые дислоцируются в Эстонии.

Такие сообщения военным Объединенного королевства периодически присылают на мобильные телефоны и в соцсетях, сообщает The Telegraph.

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Кроме этого, армейцы жалуются, что уведомления получают и родные солдат. В частности мужчины с русским акцентом звонят женам военных и задают неприятные вопросы.

Их руководство уверено – это составляющая российской кибер-войны для сдерживания и устрашения британских войск и их союзников.

Сообщения с угрозами боты пишут из специальных аккаунтов. Интересно, что аналогичную тактику россияне уже пять лет применяют и к украинским военным.

Важно! Сейчас почти 1000 сотрудников Великобритании размещены в Эстонии в рамках крупной операции НАТО. Они прибыли туда в 2017 году с целью сдерживания российской агрессии в Восточной Европе.

К слову, накануне российские хакеры атаковали несколько больниц в США и заблокировали их работу. Больницы вынуждены были заплатить деньги, чтобы получить ключ шифрования для восстановления доступа к базам данных заведений.