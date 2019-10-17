Мы следим за вами, – британским военным угрожают российские боты
Российские киберагенты рассылают угрозы британским военным НАТО, которые дислоцируются в Эстонии.
Такие сообщения военным Объединенного королевства периодически присылают на мобильные телефоны и в соцсетях, сообщает The Telegraph.
Обратите внимание! Как работает российская пропаганда и как с ней бороться
Кроме этого, армейцы жалуются, что уведомления получают и родные солдат. В частности мужчины с русским акцентом звонят женам военных и задают неприятные вопросы.
Их руководство уверено – это составляющая российской кибер-войны для сдерживания и устрашения британских войск и их союзников.
Сообщения с угрозами боты пишут из специальных аккаунтов. Интересно, что аналогичную тактику россияне уже пять лет применяют и к украинским военным.
Важно! Сейчас почти 1000 сотрудников Великобритании размещены в Эстонии в рамках крупной операции НАТО. Они прибыли туда в 2017 году с целью сдерживания российской агрессии в Восточной Европе.
К слову, накануне российские хакеры атаковали несколько больниц в США и заблокировали их работу. Больницы вынуждены были заплатить деньги, чтобы получить ключ шифрования для восстановления доступа к базам данных заведений.