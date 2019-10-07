Российские хакеры атаковали несколько больниц в США и заблокировали их работу

Из-за действия вируса заблокированы базы данных трех больниц в американском штате Алабама, что парализовало их работу.

Больницы из группы DCH Health System перестали принимать пациентов, сделав исключение лишь для экстренных случаев, сообщило издание WBRC.

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Работу медучреждений заблокировал вирус Ryuk, который появился в 2018 году. Его разработала и использовала хакерская группа из РФ Wizard Spider.

Представитель группы DCH Health System сообщил, что больницы вынуждены были заплатить деньги, чтобы получить ключ шифрования для восстановления доступа к базам данных заведений.

Мы работали с экспертами правоохранительных органов и ИТ-безопасности, чтобы оценить все варианты и выполнить решение, которое было лучшим для наших пациентов. Это включало покупку ключа шифрования у злоумышленника для ускорения восстановления системы и обеспечения безопасности пациентов,

– сообщил представитель администрации.

Из-за атаки российских вирусов службы "скорой" были вынуждены доставлять пациентов в другие больницы. Сейчас расследованием нападения занимается ФБР.

Эксперты в области кибербезопасности отметили, что восстановление от таких хакерских атак могут продолжаться в течение нескольких недель, поскольку они являются целевыми и хорошо спланированными. Поскольку медучреждения не могут позволить себе долгое время не работать, администрации ничего не остается, как заплатить деньги.