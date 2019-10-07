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      Російські хакери атакували кілька лікарень у США та заблокували їх роботу

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      Роботу трьох медзакладів паралізував російський вірус
      Роботу трьох медзакладів паралізував російський вірус / hoganlovells

      Через дію вірусу заблоковані бази даних трьох лікарень в американському штаті Алабама, що паралізувало їх роботу.

      Лікарні з групи DCH Health System перестали приймати пацієнтів, зробивши виняток лише для екстрених випадків, повідомило видання WBRC.

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      Роботу медустанов заблокував вірус Ryuk, який з’явився у 2018 році. Його розробила та застосовувала хакерська група з РФ Wizard Spider.

      Представник групи DCH Health System повідомив, що лікарні змушені були заплатити гроші, аби отримати ключ шифрування для відновлення доступу до баз даних закладів.

      Ми працювали з експертами правоохоронних органів та ІТ-безпеки, щоб оцінити всі варіанти та виконати рішення, яке було найкращим для наших пацієнтів. Це включало покупку ключа шифрування у зловмисника для прискорення відновлення системи і забезпечення безпеки пацієнтів,
      – повідомив представник адміністрації.

      Через атаку російських вірусів служби "швидкої" були змушені доправляти пацієнтів у інші лікарні. Наразі розслідуванням нападу займається ФБР.

      Експерти у сфері кібербезпеки наголосили, що відновлення від таких хакерських атак можуть тривати протягом кількох тижнів, оскільки вони є цільовими та добре спланованими. Оскільки медзаклади не можуть дозволити собі довгий час не працювати, адміністрації нічого не залишається, як заплатити гроші.

      blog_ava
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини Росії Новини США хакери Кібербезпека
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