Російські хакери атакували кілька лікарень у США та заблокували їх роботу
Через дію вірусу заблоковані бази даних трьох лікарень в американському штаті Алабама, що паралізувало їх роботу.
Лікарні з групи DCH Health System перестали приймати пацієнтів, зробивши виняток лише для екстрених випадків, повідомило видання WBRC.
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Роботу медустанов заблокував вірус Ryuk, який з’явився у 2018 році. Його розробила та застосовувала хакерська група з РФ Wizard Spider.
Представник групи DCH Health System повідомив, що лікарні змушені були заплатити гроші, аби отримати ключ шифрування для відновлення доступу до баз даних закладів.
Ми працювали з експертами правоохоронних органів та ІТ-безпеки, щоб оцінити всі варіанти та виконати рішення, яке було найкращим для наших пацієнтів. Це включало покупку ключа шифрування у зловмисника для прискорення відновлення системи і забезпечення безпеки пацієнтів,
– повідомив представник адміністрації.
Через атаку російських вірусів служби "швидкої" були змушені доправляти пацієнтів у інші лікарні. Наразі розслідуванням нападу займається ФБР.
Експерти у сфері кібербезпеки наголосили, що відновлення від таких хакерських атак можуть тривати протягом кількох тижнів, оскільки вони є цільовими та добре спланованими. Оскільки медзаклади не можуть дозволити собі довгий час не працювати, адміністрації нічого не залишається, як заплатити гроші.
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