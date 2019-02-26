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      Мы снизим цены на газ и сохраним сотрудничество с МВФ, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Новый президент сможет провести переговоры с МВФ, учитывая интересы украинцев – сохранить сотрудничество с Фондом и снизить цену на газ.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, говорится на сайте партии.

      "Мы сможем профессионально и честно в отношении украинцев провести переговоры с МВФ, сохранить сотрудничество. И в то же время я гарантирую, что цены на газ будут снижены в два раза", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Она напомнила, что в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

      "Мы начали разговаривать о том, как складывается финансовая ситуация в стране и как из нее выходить", – отметила кандидат в Президенты.

      Юлия Тимошенко убеждена, что сбалансировать государственные финансы можно, не повышая тарифов для населения.

      Председатель партии напомнила, как в 2008-2009 году, когда в мире был финансовый кризис, МВФ также ставил такие требования, где за счет людей должны быть сбалансированы финансы страны. Однако правительство под руководством Юлии Тимошенко нашло другие финансовые компенсаторы и "не задело ни копейки ни тарифов на газ, ни на тепло, ни на горячую воду".

      Кандидат в Президенты заверила, что после выборов цена на газ составит 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, как сейчас, а газ собственного производства будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года.

      Также, убеждена политик, только смена нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов, которые Петр Порошенко в ближайший год планирует увеличить еще на 43%. Тогда как новый президент в ближайшие недели после победы гарантирует снижение стоимости газа вдвое.

      "Я никогда не возьму на себя обязательство, которое я не смогу выполнить сразу после президентских выборов. Будьте спокойны: цена на газ, а как следствие – на тепло и горячую воду – будет обязательно снижена. И от этого финансы страны только выиграют", – подытожила Юлия Тимошенко.

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      Теги: ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости Новости политики МВФ
      Источник: 24 Канал
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