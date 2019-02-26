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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Ми знизимо ціни на газ і збережемо співпрацю з МВФ, – Юлія Тимошенко

      95 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Новий президент зможе провести переговори з МВФ, враховуючи інтереси українців – зберегти співпрацю з Фондом і знизити ціну на газ.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, йдеться на сайті партії.

      "Ми зможемо професійно та чесно щодо українців провести переговори з МВФ, зберегти співпрацю. І водночас я гарантую, що ціни на газ будуть знижені вдвічі", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Вона нагадала, що в межах участі у Мюнхенській безпекової конференції мала зустріч із Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

      "Ми почали розмовляти про те, як складається фінансова ситуація в країні і як з неї виходити", – зауважила кандидат у Президенти.

      Юлія Тимошенко переконана, що збалансувати державні фінанси можна, не підвищуючи тарифів для населення.

      Голова партії нагадала, як у 2008-2009 році, коли у світі була фінансова криза, МВФ також ставив такі вимоги, де за рахунок людей мали бути збалансовані фінанси країни. Проте уряд під керівництвом Юлії Тимошенко знайшли інші фінансові компенсатори та "не зачепили жодної копійки ні тарифів на газ, ні на тепло, ні на гарячу воду".

      Кандидат у Президенти запевнила, що після виборів ціна на газ становитиме 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, як є зараз, а газ власного виробництва буде спрямований на потреби населення і бюджетної сфери, як це було до 2014 року.

      Також, переконана політик, лише зміна нинішньої влади дозволить українцям уникнути подальшого здорожчання тарифів, які Петро Порошенко у найближчий рік планує збільшити ще на 43%. Тоді як новий президент у найближчі після перемоги тижні гарантує зниження вартості газу вдвічі.

      "Я ніколи не візьму на себе зобов’язання, яке я не зможу виконати одразу після президентських виборів. Будьте спокійні: ціна на газ, а як наслідок – на тепло і гарячу воду – буде обов’язково знижена. І від цього фінанси країни тільки виграють", – підсумувала Юлія Тимошенко.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина МВФ
      Джерело: 24 Канал
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