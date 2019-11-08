Мы теряем контроль над территорией, – эксперт о разведении войск

Разведение войск с военной точки зрения не дает ничего, ведь это больше политическое решение. Зато есть вероятность потери контроля над территорией, а украинские военные могут оказаться под обстрелами.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, это манипуляция. "Дело в том, что прописаны семь суток тишины, которые должны быть на всей линии разграничения. Это политическое решение президента Зеленского, насколько я понимаю", – пояснил эксперт.

Что это нам дает в военном плане? Мы теряем контроль над территорией. Безопасности для наших военнослужащих мы не получим. Почему? Потому что отступление на один-два километра – это предотвращение обстрела наших позиций из стрелкового оружия. Я напомню, что снайперская винтовка бьет на четыре километра, миномет 82-го калибра – на четыре километра, 120-го – семь километров,

– отметил Жданов.

Он добавил, что здесь не может идти речи и об артиллерии, ведь она как била по украинским позициям, так и бьет. "Поэтому в плане безопасности мы не выиграем почти ничего кроме автоматного огня", – подытожил эксперт.

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Где уже произошло разведения войск на Донбассе?

Разведение произошло на двух участках: в районе Станицы Луганской и в районе Золотого.



Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



Как говорится в условиях разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Боевики в очередной раз сорвали разведения сил и средств, последний раз – в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. На других участках боевики продолжают стрелять, есть потери



Карта разведения войск в Донбассе / инфографика 24 канала