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      Мы теряем контроль над территорией, – эксперт о разведении войск

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      Разведение войск с военной точки зрения не дает ничего, ведь это больше политическое решение. Зато есть вероятность потери контроля над территорией, а украинские военные могут оказаться под обстрелами.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

       Важно! Разведение войск: готова ли Россия уйти с Донбасса

      По его словам, это манипуляция. "Дело в том, что прописаны семь суток тишины, которые должны быть на всей линии разграничения. Это политическое решение президента Зеленского, насколько я понимаю", – пояснил эксперт.

      Что это нам дает в военном плане? Мы теряем контроль над территорией. Безопасности для наших военнослужащих мы не получим. Почему? Потому что отступление на один-два километра – это предотвращение обстрела наших позиций из стрелкового оружия. Я напомню, что снайперская винтовка бьет на четыре километра, миномет 82-го калибра – на четыре километра, 120-го – семь километров,
      – отметил Жданов.

      Он добавил, что здесь не может идти речи и об артиллерии, ведь она как била по украинским позициям, так и бьет. "Поэтому в плане безопасности мы не выиграем почти ничего кроме автоматного огня", – подытожил эксперт.

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      Где уже произошло разведения войск на Донбассе?
      Разведение произошло на двух участках: в районе Станицы Луганской и в районе Золотого.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      Как говорится в условиях разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое  позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      Боевики в очередной раз сорвали разведения сил и средств, последний раз – в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. На других участках боевики продолжают стрелять, есть потери


      Карта разведения войск в Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Украина – Россия
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