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      Ми втрачаємо контроль над територією, – експерт про розведення військ

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      Розведення військ
      Розведення військ / Screenshot

      Розведення військ з військової точки зору не дає нічого, адже це більше політичне рішення. Натомість є ймовірність втрати контролю над територією, а українські військові можуть опинитися під обстрілами.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

      Важливо! Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу

      За його словами, це маніпуляція. "Справа у тому, що прописано про сім діб тиші, які мають бути на всій лінії розмежування. Це політичне рішення президента Зеленського, наскільки я розумію", – пояснив експерт.

      Що це нам дає у військовому плані? Ми втрачаємо контроль над територією. Безпеки для наших військовослужбовців ми не отримаємо. Чому? Тому що відступ на один-два кілометри – це запобігання обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї. Я нагадаю, що снайперська гвинтівка б’є на чотири кілометри, міномет 82-го калібру – на чотири кілометри, 120-го – на сім кілометрів,
      – наголосив Жданов.

      Він додав, що тут не може йти мови і про артилерію, адже вона як била по українських позиціях, так і б’є. "Тому в плані безпеки ми не виграємо майже нічого крім автоматного вогню", – підсумував експерт.

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      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення відбулося на двох ділянках: в районі Станиці Луганської та в районі Золотого. 

      Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      Як йдеться в умовах розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      Бойовики вкотре зірвали розведення сил та засобів, останній раз – в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. На інших ділянках бойовики продовжують стріляти, є втрати


      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Україна – Росія Розведення військ Війна на Донбасі
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