Ми втрачаємо контроль над територією, – експерт про розведення військ

Розведення військ з військової точки зору не дає нічого, адже це більше політичне рішення. Натомість є ймовірність втрати контролю над територією, а українські військові можуть опинитися під обстрілами.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, це маніпуляція. "Справа у тому, що прописано про сім діб тиші, які мають бути на всій лінії розмежування. Це політичне рішення президента Зеленського, наскільки я розумію", – пояснив експерт.

Що це нам дає у військовому плані? Ми втрачаємо контроль над територією. Безпеки для наших військовослужбовців ми не отримаємо. Чому? Тому що відступ на один-два кілометри – це запобігання обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї. Я нагадаю, що снайперська гвинтівка б’є на чотири кілометри, міномет 82-го калібру – на чотири кілометри, 120-го – на сім кілометрів,

– наголосив Жданов.

Він додав, що тут не може йти мови і про артилерію, адже вона як била по українських позиціях, так і б’є. "Тому в плані безпеки ми не виграємо майже нічого крім автоматного вогню", – підсумував експерт.

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Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення відбулося на двох ділянках: в районі Станиці Луганської та в районі Золотого.



Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



Як йдеться в умовах розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Бойовики вкотре зірвали розведення сил та засобів, останній раз – в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. На інших ділянках бойовики продовжують стріляти, є втрати



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу