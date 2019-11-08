Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу

Бойовики вкотре зірвали розведення сил та засобів на Донбасі. Цього разу – в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. Що це означає та чи готові проросійські бойовики залишити окуповані території – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як і до чого готуються бойовики в окупованих районах – давайте розбтратися разом.

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Що відомо про розведення військ на Донбасі?

Усі розведення, які відбуваються на Донбасі останнім часом, є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

Про розведення сил у районі Станиці Луганської, Петрівського і Золотого почали говорити ще з 2016 року. Ці райони мали стати чимось, типу тестових прототипів для розведення сил по всій лінії зіткнення, аби мінімізувати щоденні обстріли і регулярні втрати.

Сенс задумки полягав у том, щоб сторони не були у зоні прямої видимості і, відповідно, не могли обстрілювати одна одну зі стрілецької зброї. На перспективу планувалось, що це також унеможливить обстріли з важкого озброєння.

Ключові умови цієї ідеї: розведення має відбуватися синхронно, дзеркально і завершитися протягом не більше, ніж трьох діб, а фіксувати це має Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Головна умова – сім днів тиші саме на цих ділянках фронту.

Власне оце семиденне перемир’я і унеможливлювало реалізацію ідеї розведення тривалий час – бойовики постійно зривали режим тиші.

Зрештою, з подачі нового політичного керівництва країни до ідеї розведення сил повернулись. І хоча однозначного дотримання режиму тиші протягом семи днів від бойовиків так і не дочекались, розведення почалось.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. На черзі – третя ділянка Петрівське – Богданівка.

Коли відбудеться розведення у Петрівському?

Планувалось, що 4 листопада, але через обстріл бойовиків дату перенесли. Спочатку – на 8 листопада. Але бойовики і це розведення зірвали. Цього разу, вони заявили, що не можуть розпочати розведення 8 листопада, позаяк напередодні Збройні сили України нібито обстріляли район розведення. Відтак, вони готові відновити процес відведення в Петрівському 9 листопада.

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Розведення сил та засобів на ділянці Богданівка – Петрівське на Донбасі буде проходити за тою ж схемою, що і на попередніх ділянках. Протягом 3 днів на один кілометр від лінії розмежування будуть відводитись сили та техніка. Після цього розпочнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд.

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Процес розведення має бути дзеркальним з обох сторін – бійців ЗСУ та бойовиків – і спостерігачі це мають зафіксувати.

Що змінює розведення на Донбасі?

Поки що – нічого. Командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко наголосив, що після початку розведення у Петрівському військові не знизять рівень бойової готовності.

Якщо розведення сил і засобів на третій ділянці почнеться, військові не знизять рівень бойової готовності. У разі загострення ситуації і провокацій противника, наші підрозділи готові вийти на ті ж позиції,

– підсумував Кравченко.

Крім того, заяви бойовиків дають привід замислитись, що вони не планують дотримуватись правил розведення. Так, наприклад, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник одночасно оголосили, що мають намір ввести загони "МВС" та "міністерства державної охорони" псевдореспублік у райони розведення військ. Про це вони заявили, висловлюючи невдоволення, що у підконтрольних українській владі містах, де відбудеться розведення, залишиться українська поліція. Якщо враховувати, що згадані загони брали активну участь у бойових діях – це доволі грунтовний привід для сумніву у їхній готовності відводити сили.

Чи може розведення зупинити війну?

Ні. Принаймні – зараз. Тому що Росія все ще контролює бойовиків на окупованих територіях. Нічого у діях Росії поки що не вказує на те, що там готові працювати на реальне завершення бойових дій.

Розведення сил було однією з вимог російської сторони для організації зустрічі у нормандському форматі, де президенти Росії та України могли би поговорити про те, як врегулювати конфлікт. Але чим ближче Україна наближалась до виконання цієї вимоги, тим більше нових вимог висувала Росія. При цьому проведення зустрічі все ще лишається доволі примарним.

Крім того, Росія відновила активні постачання до бойовиків в окупованих районах Донбасу. Речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук нагадав 24 каналу, що з грудня 2018 року по 25 липня 2019 року РФ не відправляла на Донбас жодного "гумконвою". Аж раптом 25 липня 2019 року в Україну після піврічної перерви вдерся 85-й "гуманітарний конвой" з РФ. За ним 11 вересня нелегально перетнув кордон 86-й конвой, 17 жовтня – 87-й, 24 жовтня – 88-й, 31 жовтня – 89-й конвой, 7 листопада – вже 90-й. І за даними МЗС, до кінця року очікуєтсья ще чимало таких конвоїв.

Російські так звані "гуманітарні конвої", які перетинають кордон з Україною, від початку війни на Донбасі виконують функції тилового постачання для бойовиків.

Якщо "гумконвой" напряму приїжджає до незаконних збройних формувань терористів, це свідчить про факт постачання зброї, боєприпасів, або товарів подвійного призначення. Якщо привозять якусь гуманітарку, типу гречки, то її роздачу висвітлюють публічно, бо люблять показувати, як активно вони люблять місцеве населення. Таких заяв не було,

– сказав Макарук.

Розслідування щодо того, що кадрові російські військові під прикриттям отаких "гуманітарних конвоїв" МНС Росії нелегально перетинали український кордон, також регулярно публікувались останні 5 років.

Наприклад, лише активісти InformNapalm встановлювали, що військові 108-го десантно-штурмового полку РФ брали участь у "гумконвоях" на Донбас. Один з військовослужбовців 22-ї бригади спеціального призначення ГРУ Росії, який брав участь в операції захоплення Криму, згодом був помічений як учасник "гуманітарних конвоїв" під прикриттям МНС Росії. Військовослужбовці 69-ї бригади МТЗ Збройних сил Росії возять "гуманітарку" на Донбас під виглядом МНС.

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Така активність "гумконвоїв" вказує, що росіяни до чогось активно готуються. Росія використовує цей час для посилення постачання зброї, боєприпасів та товарів подвійного призначення для підтримки підрозділів російської гібридної армії на окупованому Донбасі. Я не виключаю можливого факту ескалації війни. Не виключаю факту неготовності ЗСУ, у зв’язку з тим, що наші військові переносять фортифікаційні укріплення, переводять війська і це все доволі невесело, – сказав Макарук.

Крім того, на кордоні з Україною також давно спостерігається велике скупчення російських військ – не лише на ділянці, яку ми не контролюємо, а вздовж всього кордону. Про це неодноразово робили заяви і представники української розвідки, і представники РНБО.

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Всього, за даними з відкритих джерел, виходить, що РФ утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною. 3-тя і 144-та мотострілкові дивізії Західного військового округу дислокуються у Клинцях (неподалік від Сумської та Черніговської областей). Ці підрозділи частково орієнтовані на Україну, а частково – на Балтійський напрямок. Ті ж підрозділи, які відносяться до російського Південного військового округу – орієнтовані суто на Україну і концентруються на кордоні із Донецькою і Луганською областями та з незаконно окупованим Кримом. Там працюють так звані 1-й і 2-й "армійські корпуси" та 150-та мотострілецька дивізія.



Звідки Росія може напасти на Україну: карта / інфографіка 24 каналу

Російські війська біля кордонів України перебувають у постійній бойовій готовності. В Клинці бригада сформована, під Бєлгородом бригада сформована. Ростовська область вся кишить військовослужбовцями, включаючи полігони, які прилягають до території України. Там постійно ідуть бойові навчання. Авіакрила на аеродромах, як наприклад те саме Міллерово, також несуть постійне бойове чергування. Тобто, вони, в принципі, готові... – додав Макарук.