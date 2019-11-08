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      Росія може напасти на Україну, – в РНБО розповіли, звідки можливий удар

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      Росія може почати відкриту агресію проти України
      Росія може почати відкриту агресію проти України / Ілюстративне фото

      Росія може піти на відкрите військове вторгнення в Україну, адже її війська постійно проводять навчання уздовж українського кордону. Відтак, Кремлю нічого не заважає завдати удару з боку анексованого Криму, Чернігівської чи Сумської області.

      Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в інтерв'ю "Апострофу" розповів, що будь-яка агресія Росії проти України, зокрема і з боку Білорусі, може обернутися великою проблемою для президента РФ Володимира Путіна.

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      Тим не менш, у  Росії наразі розробляють різні варіанти збройної агресії проти України. Основні з них: 

      • нанести ракетні удари по Україні і після цього ввести війська;
      • не вводити війська, а просто високоточними ракетними ударами поставити Україну на коліна.

      Вони (росіяни, – 24 канал) зміцнюють свої війська в Криму, створюючи там організаційно-штатні структури, що дозволяють в найкоротші терміни здійснити розгортання військ, щоб завдати удару з боку Криму. З боку Чернігівської і Сумської області у них взагалі може не виникнути проблем,
      – наголосив Кривонос.

      Звідки Росія може напасти на Україну
      Звідки Росія може напасти на Україну: карта / інфографіка 24 каналу

      За його словами, військовий потенціал Росії дуже великий. Тому тепер Україні потібно добре організувати територіальну оборону.

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      Заступник секретаря РНБО відзначив, що Кремль дійсно може піти на відкриту агресію проти України, але йому потім вкрай важко буде утримати все під контролем.

      "Для Кремля дуже важливо – як можна швидше поставити тут (в Україні, – 24 канал) маріонетковий уряд, який почав би танцювати під їхню дудку. Їм буде ще простіше домогтися успіху, якщо вони заздалегідь зроблять так, щоб ми один одного ненавиділи", – підсумував Кривонос.

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?РФ утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У той же час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Сергій Кривонос Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Новини Криму Суми Новини Чернігова Війна
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