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      Росія не буде наступати зараз на Україну, – британський дослідник війни

      2588 Читать новость на русском
      Наступу Росії на Україна зараз не буде
      Наступу Росії на Україна зараз не буде / mil.gov.ua

      Президенту Росії Володимиру Путіну вигідно, аби на Донбасі потрохи тривала війна. Проте, він не зацікавлений у її загостренні і не буде влаштовувати наступ на Україну.

      Відомий британський дослідник військових конфліктів Лоуренс Фрідман в інтерв'ю 24 каналу відзначив, що Путін сьогодні не зацікавлений продовжувати саме збройний конфлікт.

      Повне інтерв'ю з Фрідманом: Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі

      "Згадайте літо 2014 року. Якби Путін вважав, що Україна не готова чинити спротив сепаратистам і вони тягнуть країну назад, то Росія пішла би у більший наступ. Йому вигідно, щоб цей конфлікт продовжував потроху кипіти", – сказав  він.

      За словами британця, він розуміє що на Донбасі продовжують гинути люди. Проте, Київ і Кремль мають вирішити, що робити далі і до яких рішень прийти.

      Урядам України і Росії зараз треба вирішити – чи їх влаштовує конфлікт на такому рівні як зараз, чи вони готові шукати рішення. Для Росії наразі відступ назад неприйнятний, вони не підуть на це. Вони будуть противитися цьому, якщо Україна наполягатиме. Однак і якихось наступів Росія робити зараз не буде,
      – наголосив Фрідман.

      Він додав, що Путін фактично зазнав провалу в Україні і його більше не захоплює конфлікт на Сході. Тому, глава Кремля був би щасливий зменшити напругу на Донбасі.

      Читайте також: Росія перекинула на Донбас "казаків" та спецназ

      Що відбувається на Донбасі?

      У районі проведення ООС ввели режим "жовтий" через розведення військ на трьох ділянках. Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.

      Розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбулося воно з обох сторін – на один кілометр від позицій, упродовж 30 днів цю ділянку розміновуватимуть;
      • Внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини США
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