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      Россия не будет наступать сейчас на Украину, – британский исследователь войны

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      Наступления России на Украину сейчас не будет
      Наступления России на Украину сейчас не будет / mil.gov.ua

      Президенту России Владимиру Путину выгодно, чтобы на Донбассе понемногу продолжалась война. Однако, он не заинтересован в ее обострении и не будет устраивать наступление на Украину.

      Известный британский исследователь военных конфликтов Лоуренс Фридман в интервью 24 каналу отметил, что Путин сегодня не заинтересован продолжать именно вооруженный конфликт.

      Полное интервью с Фридманом: Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе

      "Вспомните лето 2014 года. Если бы Путин считал, что Украина не готова сопротивляться сепаратистам и они тянут страну назад, то Россия пошла бы в большее наступление. Ему выгодно, чтобы этот конфликт продолжал понемногу кипеть", – сказал он.

      По словам британца, он понимает что на Донбассе продолжают гибнуть люди. Однако, Киев и Кремль должны решить, что делать дальше и к каким решениям прийти.

      Правительствам Украины и России сейчас надо решить устраивает ли их конфликт на таком уровне как сейчас, готовы ли они искать решения. Для России пока отступление назад неприемлемо, они не пойдут на это. Они будут противиться этому, если Украина будет настаивать. Однако и каких-то наступлений Россия делать сейчас не будет,
      – подчеркнул Фридман.

      Он добавил, что Путин фактически потерпел провал в Украине и его больше не привлекает конфликт на Востоке. Поэтому глава Кремля был бы счастлив уменьшить напряжение на Донбассе.

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      Что происходит на Донбассе?

      В районе проведения ООС ввели режим "желтый" из-за разведения войск на трех участках. Военные и правоохранители имеют на этот период специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.

      Разведение сил и средств на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские военные, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 29 октября стартовало разведение сил в районе Золотого, произошло оно с обеих сторон на один километр от позиций, в течение 30 дней этот участок будут разминировать;
      • Вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости США
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