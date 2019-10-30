Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ

Командование Вооруженных сил России перебросило на оккупированный Донбасс подразделения спецназначения и так называемых "казаков". Все это в рамках ротации и для усиления подконтрольных себе боевиков. Между тем в Золотом-4 разводят войска, а Кремль цинично заявляет, что желает Украине мира.

Россия скрывает переброску войск, подчеркнул заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лосовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

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Командование российских Вооруженных сил перебрасывает спецподразделения и "казачьи формирования" под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, которая была начата 21 октября.

Особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ,

– отметил Лосовский.

Кроме того, российские оккупационные войска держат на неподконтрольных Украине территориях у линии соприкосновения тяжелое оружие: танки и самоходную артиллерию. Однако, оккупанты маскируют ее от наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине от проверки дронами.

Так, действия России опасны и точно не направлены на мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Ведь сейчас в поселке Золотое-4 началось разведение сил и со стороны украинских военных, и со стороны подконтрольных России боевиков.

Главное о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

разведение войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала