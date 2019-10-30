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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ

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      Россия держит на Донбассе тяжелое вооружение и перебрасывает новые силы
      Россия держит на Донбассе тяжелое вооружение и перебрасывает новые силы / Иллюстративное фото

      Командование Вооруженных сил России перебросило на оккупированный Донбасс подразделения спецназначения и так называемых "казаков". Все это в рамках ротации и для усиления подконтрольных себе боевиков. Между тем в Золотом-4 разводят войска, а Кремль цинично заявляет, что желает Украине мира.

      Россия скрывает переброску войск, подчеркнул заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лосовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

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      Командование российских Вооруженных сил перебрасывает спецподразделения и "казачьи формирования" под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, которая была начата 21 октября.

      Особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ,
      – отметил Лосовский.

      Кроме того, российские оккупационные войска держат на неподконтрольных Украине территориях у линии соприкосновения тяжелое оружие: танки и самоходную артиллерию. Однако, оккупанты маскируют ее от наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине от проверки дронами.

      Так, действия России опасны и точно не направлены на мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Ведь сейчас в поселке Золотое-4 началось разведение сил и со стороны украинских военных, и со стороны подконтрольных России боевиков.

      Главное о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • разведение войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      розведення військ на Донбасі
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Оружие Новости России Пророссийские боевики Война на Донбассе
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