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      Росія перекинула на Донбас "казаків" та спецназ

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      Росія тримає на Донбасі важке озброєння і перекидає нові сили
      Росія тримає на Донбасі важке озброєння і перекидає нові сили / Ілюстративне фото

      Командування Збройних сил Росії перекинуло на окупований Донбас підрозділи спецпризначення і так званих "казаків". Усе це в рамках ротації та для посилення підконтрольних собі бойовиків. Тим часом у Золотому-4 розводять війська, а Кремль цинічно заявляє, що бажає Україні миру.

      Росія приховує перекиданя військ, наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях Ігор Лосовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

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      Командування російських Збройних сил перекидає спецпідрозділи та "казачих формувань" під прикриттям комплексної перевірки з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, яка була розпочата 21 жовтня.

      Особлива увага приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти у райони зосередження з подальшим висуванням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів з Південного військового округу ЗС РФ,
      – зазначив Лосовський.

      Окрім того, російські окупаційні війська тримають на непідконтрольних Україні територіях біля лінії зіткнення важку зброю: танки і самохідну артилерію. Проте, окупанти маскують її від спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні за перевірки дронами.

      Так дії Росії небезпечні і точно не спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Адже наразі в селищі Золоте-4 почалося розведення сил і з боку українських військових, і з боку підконтрольних Росії бойовиків.

      Головне про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      розведення військ на Донбасі
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