Росія перекинула на Донбас "казаків" та спецназ

Командування Збройних сил Росії перекинуло на окупований Донбас підрозділи спецпризначення і так званих "казаків". Усе це в рамках ротації та для посилення підконтрольних собі бойовиків. Тим часом у Золотому-4 розводять війська, а Кремль цинічно заявляє, що бажає Україні миру.

Росія приховує перекиданя військ, наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях Ігор Лосовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

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Командування російських Збройних сил перекидає спецпідрозділи та "казачих формувань" під прикриттям комплексної перевірки з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, яка була розпочата 21 жовтня.

Особлива увага приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти у райони зосередження з подальшим висуванням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів з Південного військового округу ЗС РФ,

– зазначив Лосовський.

Окрім того, російські окупаційні війська тримають на непідконтрольних Україні територіях біля лінії зіткнення важку зброю: танки і самохідну артилерію. Проте, окупанти маскують її від спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні за перевірки дронами.

Так дії Росії небезпечні і точно не спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Адже наразі в селищі Золоте-4 почалося розведення сил і з боку українських військових, і з боку підконтрольних Росії бойовиків.

Головне про розведення військ у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.



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