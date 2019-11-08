Россия может напасть на Украину, – в СНБО рассказали, откуда возможен удар

Россия может пойти на открытое военное вторжение в Украину, ведь ее войска постоянно проводят учения вдоль украинской границы. Следовательно, Кремлю ничего не мешает нанести удар со стороны аннексированного Крыма, Черниговской или Сумской области.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Апострофу" рассказал, что любая агрессия России против Украины, в частности и со стороны Беларуси, может обернуться большой проблемой для президента РФ Владимира Путина.

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Тем не менее, в России сейчас разрабатывают разные варианты вооруженной агрессии против Украины. Основные из них:

нанести ракетные удары по Украине и после этого ввести войска;

не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени.

Они (россияне, – 24 канал) укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области у них вообще может не возникнуть проблем,

– подчеркнул Кривонос.



Откуда Россия может напасть на Украину: карта / инфографика 24 канала

По его словам, военный потенциал России очень велик. Поэтому теперь Украине нужно хорошо организовать территориальную оборону.

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Заместитель секретаря СНБО отметил, что Кремль действительно может пойти на открытую агрессию против Украины, но ему потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Для Кремля очень важно – как можно быстрее поставить здесь (в Украине, – 24 канал) марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели", – подытожил Кривонос.

Какие силы держит Россия на границе с Украиной?РФ удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



Всего вдоль границы Украины в Ростовской области РФ размещены более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.