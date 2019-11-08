Розведення військ: посли яких чотирьох країн перевірили українські позиції

А Золоте-4, де завершився етап розведення ще на початку тижня, відвідали іноземні дипломати. Посли США, Великої Британії, Німеччини та Франції разом з помічник Президента України Андрій Єрмак та представники українського уряду на власні очі приїхали відвідати українські позиції.

Делегація відвідала район населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області. Про це повідомили на офіційній сторінці Президента України.

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До складу місії ввійшли: тимчасовий повірений у справах США в Україні – Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні – Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні – Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні – Мелінда Сіммонс.



Делегація

Іноземним дипломатам Андрій Єрмак повідомив, що Україна чітко дотримується міжнародних домовленостей щодо розведення військ і очікує дзеркальних кроків від іншої сторони.

Сьогодні з нами приїхали посли Британії, США, Франції, ФРН для моніторингової місії в населених пунктах Петрівське та Золоте, щоб вони на власні очі побачили, як відбувається розведення,

– заявив помічник Президента Андрій Єрмак.

Також місія відвідала район населеного пункту Золоте-4 Луганської області, де вже відбулося розведення сил. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що з українського боку інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Золоте" повністю готова.

Де відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. 8 листопада планується розведення на третій ділянці – Петрівське – Богданівка.



Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

