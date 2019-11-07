Ми готові розводити сили в Донецьку, – Аваков і Хомчак про ситуацію на Донбасі

Українська сторона готова до розведення сил у Донецьку, якщо проросійські бойовики також звільнять місто. Водночас, є напрямки, де відведення військ наразі неможливе. Серед них - Мар’їнка та Широкине.

Про це у Золотому на Луганщині заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, пише "Інтерфакс". Вони розповідали про ситуацію на ділянках розведення сил в зоні ООС.

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"Тут, у Золотому-4, ми отримали свій досвід. У Петрівському зовсім інша місцевість, там поле, і там отримаємо свій досвід. Сім днів тиші в межах ділянки (розведення сил у районі Золотого-4, – 24 канал) було витримано, без порушень. Лише це стало підставою для того, щоб можна було виконати вимоги цієї рамкової угоди та розводити війська. Відтоді тут не було жодних порушень", – наголосили вони.

Хомчак відзначив, що наразі бойовики іноді порушують "режим тиші в районі Хутора Вільного, але на ділянці розведення - ні".

Водночас глава МВС висловив сподівання, що наступне розведення сил відбудеться в окупованому Донецьку.

Я сподіваюся, що мир буде остаточним на всій території країни. Сподіваюся, що під час наступного розведення військ нам звільнять Донецьк, і це розведення закінчиться на кордоні України та Російської Федерації,

– сказав Аваков.

У відповідь на такі слова Хомчак сказав: "Ми в Донецьку готові розводити. Вони (бойовики, – 24 канал) виходять із Донецька, і ми тоді...".

Де відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. 8 листопада планується розведення на третій ділянці – Петрівське – Богданівка.



Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу