Разведение войск: послы каких четырех стран проверили украинские позиции

Золотое-4, где завершился этап разведения еще в начале недели, посетили иностранные дипломаты. Послы США, Великобритании, Германии и Франции вместе с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и представители украинского правительства воочию приехали навестить украинские позиции.

Делегация посетила район населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области. Об этом сообщили на официальной странице Президента Украины.

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В состав миссии вошли: временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине – Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине – Мелинда Симмонс.



Делегация

Иностранным дипломатам Андрей Ермак сообщил, что Украина четко придерживается международных договоренностей по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

Сегодня с нами приехали послы Британии, США, Франции, ФРГ для мониторинговой миссии в населенных пунктах Петровское и Золотое, чтобы они воочию увидели, как происходит разведение,

– заявил помощник Президента Андрей Ермак.

Также миссия посетила район населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведение сил. Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда-выезда "Золотое" полностью готова.

Где состоялось разведение войск на Донбассе?

Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планируется разведение на третьем участке – Петровское – Богдановка.



Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала

