09:05
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Разведение войск: послы каких четырех стран проверили украинские позиции

      28 Читати новину українською
      Делегация в Золотом-4
      Делегация в Золотом-4 / president.gov.ua

      Золотое-4, где завершился этап разведения еще в начале недели, посетили иностранные дипломаты. Послы США, Великобритании, Германии и Франции вместе с помощником Президента Украины Андреем Ермаком и представители украинского правительства воочию приехали навестить украинские позиции.

      Делегация посетила район населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области. Об этом сообщили на официальной странице Президента Украины.

      Читайте также: Мы готовы разводить силы в Донецке, – Аваков и Хомчак о ситуации на Донбассе

      В состав миссии вошли: временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине – Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине – Мелинда Симмонс.

      Іноземні дипломати
      Делегация

      Иностранным дипломатам Андрей Ермак сообщил, что Украина четко придерживается международных договоренностей по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

      Сегодня с нами приехали послы Британии, США, Франции, ФРГ для мониторинговой миссии в населенных пунктах Петровское и Золотое, чтобы они воочию увидели, как происходит разведение,
      – заявил помощник Президента Андрей Ермак.

      Также миссия посетила район населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведение сил. Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда-выезда "Золотое" полностью готова.

      Где состоялось разведение войск на Донбассе?
      Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планируется разведение на третьем участке – Петровское – Богдановка.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      розведення сил на донбасі
      Линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала
       

      blog_ava
      "Северный поток-2": Бундестаг провалил голосование за поправки в обход директиве ЕС
      сегодня
      644
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Разведение войск Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Ситуация в Золотом Новости Донецка Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 214
      О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      сегодня , 01:27 О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      Катерина Козачинська 430
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      725
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      7 ноября , 22:04 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      Юрій Семенюк 488
      Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      7 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      Ольга Черненко 449
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук