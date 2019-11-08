Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс

Боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств на Донбассе. На этот раз – в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Что это значит и готовы ли пророссийские боевики освобождать оккупированные территории – читайте в материале 24 канала.

Как и к чему готовятся боевики в оккупированных районах – давайте разбраться вместе.

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Что известно о разведении войск на Донбассе?

Все разведения, которые происходят на Донбассе в последнее время, являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

О разведении сил в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого начали говорить еще с 2016 года. Эти районы должны были стать чем-то, типа тестовых прототипов для разведения сил по всей линии столкновения, чтобы минимизировать ежедневные обстрелы и регулярные потери.

Смысл затеи заключался в том, чтобы стороны не были в зоне прямой видимости и, соответственно, не могли обстреливать друг друга из стрелкового оружия. На перспективу планировалось, что это также сделает невозможными обстрелы из тяжелого вооружения.

Ключевые условия этой идеи: разведение должно происходить синхронно, зеркально и завершиться в течение не более чем трех суток, а фиксировать это должна Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Главное условие – семь дней тишины именно на этих участках фронта.

Собственно вот это семидневное перемирие и делало невозможной реализацию идеи разведения длительное время – боевики постоянно срывали режим тишины.

В конечном итоге, с подачи нового политического руководства страны к идее разведения сил вернулись. И хотя однозначного соблюдения режима тишины в течение семи дней от боевиков так и не дождались, разведение началось.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. На очереди – третий участок Петровское – Богдановка.

Когда состоится разведение в Петровском?

Планировалось, что 4 ноября, но из-за обстрела боевиков дату перенесли. Сначала – на 8 ноября. Но боевики и это разведение сорвали. На этот раз, они заявили, что не могут начать разведение 8 ноября, поскольку накануне Вооруженные силы Украины якобы обстреляли район разведения. Следовательно, они готовы возобновить процесс отвода в Петровском 9 ноября.

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Разведение сил и средств на участке Богдановка – Петровское на Донбассе будет проходить по той же схеме, что и на предыдущих участках. В течение 3 дней на один километр от линии разграничения будут отводиться силы и техника. После этого начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

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Процесс разведения должен быть зеркальным с обеих сторон – бойцов ВСУ и боевиков, и наблюдатели должны это зафиксировать.

Что меняет разведение на Донбассе?

Пока что – ничего. Командующий Операцией Объединенных сил Владимир Кравченко отметил, что после начала разведения в Петровском военные не снизят уровень боевой готовности.

Если разведение сил и средств на третьем участке начнется, военные не снизят уровень боевой готовности. В случае обострения ситуации и провокаций противника, наши подразделения готовы выйти на те же позиции,

– подытожил Кравченко.

Кроме того, заявления боевиков дают повод задуматься, что они не планируют придерживаться правил разведения. Так, например, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник одновременно объявили, что намерены ввести отряды "МВД" и "министерства государственной охраны" псевдореспублик в районы разведения войск. Об этом они заявили, выражая недовольство, что в подконтрольных украинской власти городах, где состоится разведение, останется украинская полиция. Если учитывать, что упомянутые отряды принимали активное участие в боевых действиях – это достаточно основательный повод для сомнения в их готовности отводить силы.

Может ли разведение остановить войну?

Нет. По крайней мере – сейчас. Потому что Россия все еще контролирует боевиков на оккупированных территориях. Ничего в действиях России пока что не указывает на то, что там готовы работать на реальное завершение боевых действий.

Разведение сил было одним из требований российской стороны для организации встречи в нормандском формате, где президенты России и Украины могли бы поговорить о том, как урегулировать конфликт. Но чем ближе Украина приближалась к выполнению этого требования, тем больше новых требований выдвигала Россия. При этом проведение встречи все еще остается довольно призрачным.

Кроме того, Россия возобновила активные поставки боевикам в оккупированных районах Донбасса. Представитель международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук напомнил 24 каналу: с декабря 2018 года по 25 июля 2019 года РФ не отправляла на Донбасс ни одного "гумконвоя". Вдруг 25 июля 2019 года в Украину после полугодового перерыва ворвался 85-й "гуманитарный конвой" из РФ. За ним 11 сентября нелегально пересек границу 86-й конвой, 17 октября – 87-й, 24 октября – 88-й, 31 октября – 89-й конвой, 7 ноября – уже 90-й. И по данным МИД, до конца года ожидается еще немало таких конвоев.

Российские так называемые "гуманитарные конвои", которые пересекают границу с Украиной, с начала войны на Донбассе выполняют функции тылового снабжения для боевиков.

Если "гумконвой" напрямую приезжает к незаконным вооруженным формированиям террористов, это свидетельствует о факте поставки оружия, боеприпасов, или товаров двойного назначения. Если привозят какую-то гуманитарку, типа гречки, то ее раздачу освещают публично, потому что любят показывать, как активно они любят местное население. Таких заявлений не было,

– сказал Макарук.

Расследование относительно того, что кадровые российские военные под прикрытием таких вот "гуманитарных конвоев" МЧС России нелегально пересекали украинскую границу, тоже регулярно публиковались последние 5 лет.

Например, только активисты InformNapalm устанавливали, что военные 108-го десантно-штурмового полка РФ принимали участие в "гумконвоях" на Донбасс. Один из военнослужащих 22-й бригады специального назначения ГРУ России, который принимал участие в операции по захвату Крыма, впоследствии был замечен как участник "гуманитарных конвоев" под прикрытием МЧС России. Военнослужащие 69-й бригады МТО Вооруженных сил России возят "гуманитарку" на Донбасс под видом МЧС.

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Такая активность "гумконвоев" указывает, что россияне к чему-то активно готовятся. Россия использует это время для усиления поставок оружия, боеприпасов и товаров двойного назначения для поддержки подразделений российской гибридной армии на оккупированном Донбассе. Я не исключаю возможный факт эскалации войны. Не исключаю факт неготовности ВСУ, в связи с тем, что наши военные переносят фортификационные укрепления, переводят войска, и это все довольно невесело,

– сказал Макарук.

Кроме того, на границе с Украиной также давно наблюдается большое скопление российских войск – не только на участке, который мы не контролируем, а вдоль всей границы. Об этом неоднократно делали заявления и представители украинской разведки, и представители СНБО.

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В целом, по данным из открытых источников, получается, что РФ держит более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной. 3-я и 144-я мотострелковые дивизии Западного военного округа дислоцируются в Клинцах (неподалеку от Сумской и Черниговской областей). Эти подразделения частично ориентированы на Украину, а частично – на Балтийское направление. Те же подразделения, которые относятся к российскому Южному военному округу – ориентированы сугубо на Украину и концентрируются на границе с Донецкой и Луганской областями и с незаконно оккупированным Крымом. Там работают так называемые 1-й и 2-й "армейские корпуса" и 150-я мотострелковая дивизия.



Откуда Россия может напасть на Украину: карта / инфографика 24 канала

Российские войска возле границ Украины находятся в постоянной боевой готовности. В Клинцах бригада сформирована, под Белгородом бригада сформирована. Ростовская область вся кишит военнослужащими, включая полигоны, прилегающие к территории Украины. Там постоянно идут боевые учения. Авиасудна на аэродромах, например, то самое Миллерово, тоже несут постоянное боевое дежурство. То есть, они, в принципе, готовы...

– добавил Макарук.