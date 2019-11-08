Розведенням військ нас втягують у путінський сценарій, – Гриценко

Розведенням військ українців втягують у путінський сценарій, який не є вигідним для України. Нам же не розведення потрібно, а довготривалий мир і повернення окупованих територій та людей, які зараз там перебувають.

Про це заявив ексміністр оборони України та колишній народний депутат Анатолій Гриценко у прямому ефірі 24 каналу.

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"Коли ми бачимо, що на двох ділянках проходить розведення, або ж зривається, а поряд, на сусідніх ділянках, вбивають і ранять наших солдатів, то це говорить про те, що в Путіна немає бажання досягати миру з Україною", – наголосив Гриценко.

За його словами, таким чином ми потрапляємо у вразливу ситуацію і підставляємо наших бійців, яких продовжують ранити та вбивати.

Тому, оскільки ми домовилися про припинення вогню і розведення, але ми бачимо, що вбивають наших солдат, то на місці головнокомандувача я б віддав наказ призупинити розведення та повернути військових на бойові позиції. І показав би, що це Росія не спроможна виконати те, що зобов’язалася зробити,

– відповів ексдепутат.

Гриценко зауважив, що йому очевидно, що Путін не віддасть під наш контроль окуповані території і людей.

"Не треба прискорювати будь-які нові нормандські зустрічі і розведенням до них готуватися. Потрібно взяти паузу і зміцнити себе економічно та в безпековому плані", – додав ексміністр оборони.

Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.



Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу