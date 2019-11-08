Разведением войск нас втягивают в путинский сценарий, – Гриценко

Разведением войск украинцев втягивают в путинский сценарий, который не выгоден для Украины. Нам ведь не разведение нужно, а долговременный мир и возвращение оккупированных территорий и людей, которые сейчас там находятся.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины и бывший народный депутат Анатолий Гриценко в прямом эфире 24 канала.

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"Когда мы видим, что на двух участках проходит разведение, или же срывается, а рядом, на соседних участках, убивают и ранят наших солдат, то это говорит о том, что у Путина нет желания достичь мира с Украиной", – отметил Гриценко.

По его словам, таким образом мы попадаем в уязвимую ситуацию и подставляем наших бойцов, которых продолжают ранить и убивать.

Поэтому, поскольку мы договорились о прекращении огня и разведении, но мы видим, что убивают наших солдат, то на месте главнокомандующего я бы отдал приказ приостановить разведение и вернуть военных на боевые позиции. И показал бы, что это Россия не способна выполнить то, что обязалась сделать,

– ответил экс-депутат.

Гриценко отметил, что ему очевидно, что Путин не отдаст под наш контроль оккупированные территории и людей.

"Не надо ускорять любые новые нормандские встречи и разведением к ним готовиться. Нужно взять паузу и укрепить себя экономически и в плане безопасности", – добавил экс-министр обороны.

Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.



Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта разведение войск в Донбассе / инфографика 24 канала