Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться 9 листопада

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі прийняла рішення про початок розведення сил і засобів у Петрівському у суботу, 9 листопада.

Розведення заплановано на 12:00. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті ОБСЄ заяві Сайдіка, яку він зробив від імені ТКГ у п'ятницю.

Важливо: Україна готова до розведення у Петрівському, а бойовики хочуть відтермінування

Сьогодні о 12 годині ЗСУ мали запустили білу ракету, що просигналізувала б бойовикам про готовність до розведення.

Відзначимо, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Також бойовики повідомляють, що проінформували СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.



Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу