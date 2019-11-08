13:28
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться 9 листопада

      240 Читать новость на русском
      Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться
      Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться / mil.gov.ua

      Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі прийняла рішення про початок розведення сил і засобів у Петрівському у суботу, 9 листопада.

      Розведення заплановано на 12:00. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті ОБСЄ заяві Сайдіка, яку він зробив від імені ТКГ у п'ятницю.

      Важливо: Україна готова до розведення у Петрівському, а бойовики хочуть відтермінування

      Сьогодні о 12 годині ЗСУ мали запустили білу ракету, що просигналізувала б бойовикам про готовність до розведення.

      Відзначимо, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Також бойовики повідомляють, що проінформували СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.

      Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.


      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      День студента 2019: коли святкують в Україні
      сьогодні
      4571
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помилка – найкраще добриво для завтрашнього успіху, – надихаючі цитати Джека Ма
      сьогодні , 13:07 Помилка – найкраще добриво для завтрашнього успіху, – надихаючі цитати Джека Ма
      Ірина Полицька 59
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сьогодні , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 449
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      7 листопада , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      5135
      Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі
      сьогодні , 09:20 Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі
      Богдан Мірошниченко 850
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сьогодні , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 1310
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук