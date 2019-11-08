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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября

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      Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября
      Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября / mil.gov.ua

      Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приняла решение о начале разведения сил и средств в Петровском в субботу, 9 ноября.

      Разведение запланировано на 12:00. Об этом говорится в обнародованном на сайте ОБСЕ заявлении Сайдика, которое он сделал от имени ТКГ в пятницу.

      Важно: Украина готова к разведению в Петровском, а боевики хотят отсрочки

      Сегодня в 12:00 ВСУ должны запустили белую ракету, просигнализировала бы боевикам о готовности к разведению.

      Отметим, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Также боевики сообщают, что проинформировали СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

      Где уже произошло разведение войск на Донбассе?
      Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.

      Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.


      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала​
       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск
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