Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приняла решение о начале разведения сил и средств в Петровском в субботу, 9 ноября.
Разведение запланировано на 12:00. Об этом говорится в обнародованном на сайте ОБСЕ заявлении Сайдика, которое он сделал от имени ТКГ в пятницу.
Важно: Украина готова к разведению в Петровском, а боевики хотят отсрочки
Сегодня в 12:00 ВСУ должны запустили белую ракету, просигнализировала бы боевикам о готовности к разведению.
Отметим, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Также боевики сообщают, что проинформировали СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.
Где уже произошло разведение войск на Донбассе?
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.
Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.
По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.