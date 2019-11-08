Разведение войск вблизи Петровского начнется 9 ноября

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приняла решение о начале разведения сил и средств в Петровском в субботу, 9 ноября.

Разведение запланировано на 12:00. Об этом говорится в обнародованном на сайте ОБСЕ заявлении Сайдика, которое он сделал от имени ТКГ в пятницу.

Важно: Украина готова к разведению в Петровском, а боевики хотят отсрочки

Сегодня в 12:00 ВСУ должны запустили белую ракету, просигнализировала бы боевикам о готовности к разведению.

Отметим, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Также боевики сообщают, что проинформировали СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Где уже произошло разведение войск на Донбассе?

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.



Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала​

