Мы уменьшим кредитную ставку для украинцев до 10%, – Савченко

Команда Анатолия Гриценко за год планирует добиться того, чтобы средняя кредитная ставка для украинцев и для малого бизнеса уменьшилась до 10%.

Об этом на "Марше единства ради порядка" в Ивано-Франковске сказал экономист и кандидат на пост главы Нацбанка при президенте Анатолии Гриценко Александр Савченко.

"Мы добьемся уменьшения средней кредитной ставки до 10%. Сейчас кредиты на бытовые нужды дают под 30-35% даже государственные банки. В первый год будет 10% в гривне, 4% – еврокредит, 6-7% – доллар. Тогда молодежь сможет начинать новый бизнес. И это только в первый год. Мы дойдем до 2-3% годовых, как в соседних странах", – сказал Александр Савченко.

Он подчеркнул, что украинская гривна должна работать на украинцев. В то же время Савченко считает, что сейчас НБУ дает возможность заработать только банкирам, которые могут размещать деньги в Нацбанке под 18%.

"Украинцы платят налоги, а потом эти горе-инвесторы получают 19,5% годовых, в долларах 10%, а гражданам банки платят 3%. Миллиардеры получают проценты без налогообложения. Этому положим конец. Мы ставим задачу, чтобы целью НБУ и критерием эффективности было увеличение ВВП страны, увеличение доходов украинцев, создание новых рабочих мест", – рассказал Савченко.