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      Ми зменшимо кредитну ставку для українців до 10%, – Савченко

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      Олександр Савченко
      Олександр Савченко

      Команда Анатолія Гриценка за рік планує досягти того, щоб середня кредитна ставка для українців та для малого бізнесу зменшилась до 10%.

      Про це на "Марші єдності заради порядку" в Івано-Франківську сказав економіст та кандидат на посаду голови Нацбанку за президентства Анатолія Гриценка Олександр Савченко.

      "Ми доб’ємось зменшення середньої кредитної ставки до 10%. Зараз кредити на побутові потреби дають під 30-35% навіть державні банки. У перший рік буде 10% у гривні, 4% єврокредит, 6-7% долар. Тоді молодь зможе починати новий бізнес. І це тільки у перший рік. Ми дійдемо до 2-3% річних, як у сусідніх країнах", сказав Олександр Савченко.

      Він підкреслив, що українська гривня має працювати на українців. У той же час Савченко вважає, що зараз НБУ дає можливість заробити тільки банкірам, які можуть розміщувати гроші в Нацбанку під 18%.

      "Українці платять податки, а потім ці горе-інвестори отримують 19,5% річних, в доларах 10%, а громадянам банки платять 3%. Мільярдери отримують відсотки без оподаткування. Цьому поставимо край. Ми ставимо завдання, щоб метою НБУ та критерієм ефективності було збільшення ВВП країни, збільшення доходів українців, створення нових робочих місць", розповів Савченко.

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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Кредит ВВП
      Джерело: 24 Канал
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