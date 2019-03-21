Ми зменшимо кредитну ставку для українців до 10%, – Савченко

Команда Анатолія Гриценка за рік планує досягти того, щоб середня кредитна ставка для українців та для малого бізнесу зменшилась до 10%.

Про це на "Марші єдності заради порядку" в Івано-Франківську сказав економіст та кандидат на посаду голови Нацбанку за президентства Анатолія Гриценка Олександр Савченко.

"Ми доб’ємось зменшення середньої кредитної ставки до 10%. Зараз кредити на побутові потреби дають під 30-35% навіть державні банки. У перший рік буде 10% у гривні, 4% – єврокредит, 6-7% – долар. Тоді молодь зможе починати новий бізнес. І це тільки у перший рік. Ми дійдемо до 2-3% річних, як у сусідніх країнах", – сказав Олександр Савченко.

Він підкреслив, що українська гривня має працювати на українців. У той же час Савченко вважає, що зараз НБУ дає можливість заробити тільки банкірам, які можуть розміщувати гроші в Нацбанку під 18%.

"Українці платять податки, а потім ці горе-інвестори отримують 19,5% річних, в доларах 10%, а громадянам банки платять 3%. Мільярдери отримують відсотки без оподаткування. Цьому поставимо край. Ми ставимо завдання, щоб метою НБУ та критерієм ефективності було збільшення ВВП країни, збільшення доходів українців, створення нових робочих місць", – розповів Савченко.