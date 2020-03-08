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      Мы вас любим: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

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      Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта. Он вспомнил, как в его детстве мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги.

      Но в действительности женщины и сами способны на ежедневные подвиги, отметил в своем фейсбуке глава государства.

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      Президент отметил, что женщины защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.

      "Женщины умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", – пошутил президент.

      Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются,
      – пожелал Владимир Зеленский.

      Что известно о праздновании 8 марта в Украине?Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день даже является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, мол, оно коммунистический и сексистский.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины 8 марта
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