Ми вас любимо: Зеленський привітав українок з 8 березня

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березня. Він пригадав, як у його дитинстві чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги.

Та насправді жінки і самі здатні на щоденні подвиги, наголосив у своєму фейсбуці глава держави.

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Президент зазначив, що жінки боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.

"Жінки примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", – пожартував президент.

Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються,

– побажав Володимир Зеленський.

Що відомо про святкування 8 березня в Україні?Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністським та сексистським.