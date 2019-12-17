Мы видим, по сути, сворачивание медицинской реформы, – экс-заместитель Супрун

Из Министерства здравоохранения начали увольняться не только люди, которые стояли у истоков медицинской реформы, но и новые лица. Все они оставили свои должности из-за расходящихся ценностей с новым руководством. Эту ситуацию в эфире 24 канала прокомментировала народный депутат от "Голоса" и экс-заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина.

О нынешней ситуации в Минздраве

– Я уже несколько недель говорю о том, что мы видим, по сути, сворачивание медицинской реформы, и рискуем получить реванш коррупционных сил в системе здравоохранения. Первым звоночком было увольнение Олега Петренко, который ушел якобы по собственному желанию. Однако, на самом деле, он это сделал после встречи с министром здравоохранения звездной Скалецкой и председателем комитета Михаилом Радуцким.

Читайте также: Медреформа, которую нам обещали, уже невозможна, – Литовченко

– Олег Петренко, Младлена Качурець и Владимир Курпита говорят, что есть ценностные расхождения того, как должна идти реформа. И собственно то, что им просто не дают работать.

О вмешательстве Радуцкого

– Мы все публично видели назначение Зоряны Скалецкой – это была чистая креатура господина Радуцкого. Он это писал в сообщениях и никогда не отрицал. Более того, часть заместителей министра, которые сегодня находятся в Министерстве здравоохранения – это его близкие друзья или те люди, которых он рекомендовал.

– Поэтому то, что сегодня Министерство здравоохранения частично даже рабочие встречи проводит в кабинете господина Радуцкого свидетельствует о том, что он непосредственно влияет на все ключевые процессы.

Кто такой Михаил Радуцкий?Украинский предприниматель, соучредитель медицинской клиники "Борис". Продал клинику, поскольку дал президенту Зеленскому соответствующее обещание, когда пошел в его команду. Был советником главы КГГА Виталия Кличко и членом Высшего Медицинского Совета Министерства здравоохранения Украины. Прошел в Верховную Раду ІХ созыва по списку "Слуги народа".

Продолжение медицинской реформы

– 1 апреля 2020 года в Украине должен наступить самый сложный этап медицинской реформы – это реформа вторичного, третичного звена. Это те сферы, где пациенты оставляют больше всего средств. И они так же, как и врачи, очень ждут этого момента. Однако за 4 месяца до старта этого со своего поста уходит глава национальной службы здоровья. Это ключевая институция, которая должна реализовывать эту реформу.

Интересно! Что предусматривает трансформация медучреждений и как теперь будут финансировать больницы

– У меня есть большие сомнения относительно способности Министерства здравоохранения начать реформу вторичного звена. И также национальной службы здоровья, которая теперь оказалась без руководителя.

Второй этап медицинской реформы должен начаться в 2020 году. Он предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов на вторичной звене медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения также должны состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательны, иначе медучреждение не получит финансирования от Национальной службы здоровья.

Будут ли изменения для обычных врачей

– Есть два варианта. Первый – никаких. Если реформа не дойдет до вторичного, третичного звена. У нас останется реформированной первичная медицинская помощь. Я не думаю, что там можно что-то свернуть. Поскольку врачи стали получать значительно более высокие зарплаты. Однако на вторичном, третичном звене можно эту реформу просто исказить. Если мы не увидим изменений, то эта вина будет ложиться на плечи премьер-министра Украины.

Что известно о работе Ульяны Супрун в Минздраве?

Ульяна Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала немало, в частности, запустила реформирование медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:



– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.