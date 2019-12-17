Ми бачимо, по суті, згортання медичної реформи, – ексзаступниця Супрун

З Міністерства охорони здоров'я почали звільнятися не лише люди, що стояли біля витоків медичної реформи, а й нові обличчя. Усі вони залишили свої посади через розбіжні цінності з новим керівництвом. Цю ситуацію в ефірі 24 каналу прокоментувала народна депутатка від "Голосу" та ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина.

Про нинішню ситуацію в МОЗ

– Я вже кілька тижнів кажу про те, що ми бачимо, по суті, згортання медичної реформи і ризикуємо отримати реванш корупційних сил у системі охорони здоров’я. Першим дзвіночком було звільнення Олега Петренка, який пішов начебто за власним бажанням. Проте, насправді, він це зробив після зустрічі з міністеркою охорони здоров’я Зоряною Скалецькою та головою комітету Михайлом Радуцьким.

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– Олег Петренко, Младлена Качурець і Володимир Курпіта говорять, що є ціннісні розбіжності того, як має йти реформа. І власне те, що їм просто не дають працювати.

Про втурчання Радуцького

– Ми всі публічно бачили призначення Зоряни Скалецької – це була чиста креатура пана Радуцького. Він це писав у повідомленнях і ніколи не заперечував. Більше того, частину заступників міністра, які сьогодні знаходяться у Міністерстві охорони здоров’я – це його близькі друзі або ті люди, яких він рекомендував.

– Тому те, що сьогодні Міністерство охорони здоров’я частково навіть робочі зустрічі у кабінеті пана Радуцького свідчить про те, що він безпосередньо впливає на всі ключові процеси.

Хто такий Михайло Радуцький?Український підприємець, співзасновник медичної клініки "Борис". Продав клініку, оскільки дав президенту Зеленському відповідну обіцянку, коли пішов у його команду. Був радником очільника КМДА Віталія Кличка та членом Вищої Медичної Ради Міністерства охорони здоров'я України. Пройшов до Верховної Ради ІХ скликання за списком "Слуги народу".

Продовження медичної реформи

– 1 квітня 2020 року в Україні має настати найскладніший етап медичної реформи – це реформа вторинної, третинної ланки. Це ті сфери, де пацієнти залишають найбільше коштів. І вони так само, як і лікарі, дуже чекають цього моменту. Проте за 4 місяці до старту цього з своєї посади йде голова національної служби здоров’я. Це ключова інституція, яка має реалізовувати цю реформу.

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– У мене є великі сумніви стосовно спроможності Міністерства охорони здоров’я розпочати реформу вторинної ланки. І також національної служби здоров’я, яка тепер опинилася без керівника.

Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Він передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

Чи будуть зміни для звичайних лікарів

– Є два варіанти. Перший – ніяк. Якщо реформа не дійде до вторинної, третинної ланки. У нас залишиться реформованою первинна медична допомога. Я не думаю, що там можна щось згорнути. Оскільки лікарі почали отримувати значно вищі зарплати. Проте на вторинній третинній ланці можна цю реформу просто спотворити. Якщо ми не побачимо змін, то ця провинна буде лягати на плечі прем’єр-міністра України.

Що відомо про роботу Уляни Супрун у МОЗ?Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало, зокрема, запустила реформування медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

– підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

– запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

– старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.