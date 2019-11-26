Голова Нацслужби здоров’я Петренко подав у відставку

Очільник Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Олег Петренко написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці. Також цю інформацію підтвердила пресслужба НСЗУ. Петренко сподівається, що найближчим часом його заяву про відставку підтримає уряд.

Важливо! Очільниця МОЗ звільняє усіх радників

Чому Петренко вирішив покинути посаду голови НСЗУ

Щодо причин також кроку Петренко зазначив, що він і команда, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я, мають різні фундаментальні цінності. І це заважає йому працювати.

Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях, не допомагає знаходити спільну мову та постійно стає каменем спотикання,

– підкреслює голова НСЗУ.

Тому Петренко вирішив дати новій політичній команді можливість впроваджувати реформу інакше, ніж він це робив щоденно.

"Трансформацію системи уже не зупинити. Зміни проросли на місцях і запустили процеси та очікування на усіх рівнях системи. Головне ми точно зробили – дали зрозуміти що реальні зміни можливі. Справжні. В інтересах споживачів медичних послуг та медичного персоналу", – додає чиновник.

В якому стані Петренко залишає НСЗУ

Він переконує, що сьогодні Національна служба здоров’я України – це жива структура з впровадженими та налаштованими процесами на всіх рівнях. Ця організація є здатною планувати та здійснювати задумане: первинний рівень медичної допомоги та реімбурсація – тому живе підтвердження.

"Це потужна команда справжніх професіоналів, які розробили першу в Україні програму медичних гарантій. І які здатні втілити її в життя в повному обсязі у 2020 році. Так це молода організація, але це вселяє надію, що вона ще може удосконалюватись і зростати", – каже Петренко.

Що Петренкові вдалося втілити в життя на посади очільника НСЗУ:

Первинна медична допомога повністю перейшла на нову модель фінансування.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" оновилася,

всі процеси перейшли в електронну систему, з бюджеторієнтованої програма стала спрямованою на потреби пацієнта.

Програму медичних гарантій з розрахунками, тарифами, пакетами послуг розроблено.

Як майбутнє НСЗУ бачить Петренко

На його переконання, НСЗУ повинна стати єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, з однаковими для усіх правилами та прозорим розподілом коштів.

"Це і є одним із видів загальнообов’язкового солідарного медичного страхування. Так це працює в багатьох розвинених країнах. І тільки в такому статусі ми зможемо відповісти на виклики, які стоять перед системою охорони здоров’я України", – підсумував Петренко.

До слова нещодавно подав у відставку заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук. У вересні він опинився в центрі скандалу.Тоді він попросив звільнитися за власним бажанням керівницю Директорату медичних послуг Оксану Сухорукову та ще низку співробітників, які прийшли працювати в МОЗ за Уляни Супрун, через "різне бачення" медичної реформи.

Детальніше! Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді

Що відомо про Олега Петренка? Він очолив НСЗУ у березні 2018 року. Конкурсна комісія обрала його з-поміж 14 кандидатів.



Петренко має досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва. У 2005 – 2006 роках був радником міністра охорони здоров'я. Також Олег Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.



Після приходу нової влади був одним із тих, когог називали майбутнім міністром охорони здоров’я. Але зрештою відмовився від цієї посади.