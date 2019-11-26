Председатель Нацслужбы здоровья Петренко подал в отставку

Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице. Также эту информацию подтвердила пресс-служба НСЗУ. Петренко надеется, что в ближайшее время его заявление об отставке поддержит правительство.

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Почему Петренко решил покинуть пост главы НСЗУ

О причинах такого шага Петренко отметил, что он и команда, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения, имеют разные фундаментальные ценности. И это мешает ему работать.

Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах, не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения,

– подчеркивает председатель НСЗУ.

Поэтому Петренко решил дать новой политической команде возможность внедрять реформу иначе, чем он это делал ежедневно.

"Трансформацию системы уже не остановить. Изменения проросли на местах и ​​запустили процессы и ожидания всех уровнях системы. Главное мы точно сделали – дали понять, что реальные изменения возможны. Настоящие. В интересах потребителей медицинских услуг и медицинского персонала", – добавляет чиновник.

В каком состоянии Петренко оставляет НСЗУ

Он утверждает, что сегодня Национальная служба здоровья Украины – это живая структура с внедренными и настроенными процессами на всех уровнях. Эта организация является способной планировать и осуществлять задуманное: первичный уровень медицинской помощи и реимбурсация – тому живое подтверждение.

"Это мощная команда настоящих профессионалов, которые разработали первую в Украине программу медицинских гарантий. И которые способны воплотить ее в жизнь в полном объеме в 2020 году. Да, это молодая организация, но это вселяет надежду, что она еще может совершенствоваться и расти", – говорит Петренко.

Что Петренко удалось воплотить в жизнь на должности главы НСЗУ:

Первичная медицинская помощь полностью перешла на новую модель финансирования.

Программа реимбурсации "Доступные лекарства" обновилась,

Все процессы перешли в электронную систему, с бюджетоориентированной программа стала направленной на потребности пациента.

Программу медицинских гарантий с расчетами, тарифами, пакетами услуг разработано.

Какое будущее НСЗУ видит Петренко

По его убеждению, НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств.

"Это и является одним из видов общеобязательного солидарного медицинского страхования. Так это работает во многих развитых странах. И только в таком статусе мы сможем ответить на вызовы, которые стоят перед системой здравоохранения Украины", – подытожил Петренко.

К слову, недавно подал в отставку заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук. В сентябре он оказался в центре скандала. Тогда он попросил уволиться по собственному желанию руководительницу Директората медицинских услуг Оксану Сухорукову и еще ряд сотрудников, которые пришли работать в Минздрав во время Ульяны Супрун, из-за "разного видения" медицинской реформы.

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Что известно об Олеге Петренко? Он возглавил НСЗУ в марте 2018 года. Конкурсная комиссия выбрала его среди 14 кандидатов.



Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева. В 2005 – 2006 годах был советником министра здравоохранения. Также Олег Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.



После прихода новой власти был одним из тех, когог называли будущим министром здравоохранения. Но в конце концов отказался от этой должности.